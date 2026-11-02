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00410A報酬率16.36％奪冠！領先22檔主動式台股ETF 科技選股策略受矚目

聯合新聞網／ 綜合報導
主動永豐科技趨勢（00410A）自8月3日以來報酬率達16.36%，居表列22檔主動式台股ETF之冠，展現科技選股策略的績效優勢。聯合報系資料照
主動永豐科技趨勢（00410A）自8月3日以來報酬率達16.36%，居表列22檔主動式台股ETF之冠，展現科技選股策略的績效優勢。聯合報系資料照

台股近期受到國際政經情勢、通膨及利率政策變化影響，市場震盪加劇，主動式ETF績效也出現分化。

根據CMoney截至10月28日統計，主動永豐科技趨勢（00410A）自8月3日以來報酬率達16.36%，居表列22檔主動式台股ETF之首，領先主動群益科技創新（00992A）的10.75%、主動凱基台灣（00407A）的8.86%，以及主動復華未來50（00991A）的7.62%，報酬差距分別達5.61、7.50及8.74個百分點。

不過，若縮短觀察期間，排名則出現不同變化。00410A近一週上漲0.08%，不及00991A的0.53%；近一月下跌4.81%，跌幅也略高於00992A的4.62%；至於00407A與00991A，近一月分別下跌6.45%、5.69%，顯示各檔主動式ETF在不同期間的表現並不一致。

隨著AI應用持續擴大，市場關注焦點已從大型權值股延伸至高速傳輸、散熱、光通訊、電子材料、矽智財及低軌衛星等供應鏈；然而，產業題材擴散不代表相關企業都能同步受惠，也讓個股篩選與持股配置成為影響ETF績效的因素。

以00410A為例，該ETF透過產業研究與企業基本面分析，篩選AI供應鏈中具成長潛力的企業，並依市場變化調整持股。

不同於被動追蹤指數的ETF，主動式ETF可由經理人決定個股配置與權重，但實際績效仍會受到選股判斷及市場走勢影響。

值得注意的是，00992A近三月報酬率達23.62%，00407A為15.98%、00991A則為13.80%，但00410A尚無完整近三月績效，無法直接比較同期表現。

從這次統計來看，主動永豐科技趨勢（00410A）自8月3日以來累積報酬率達16.36%，在表列22檔主動式台股ETF中居冠，展現該統計期間的績效優勢。由於各檔ETF成立時間與觀察區間不同，短期報酬仍存在差異，也凸顯主動式ETF的選股策略與持股配置值得持續關注。

股票代號股票名稱報酬率
8/3以來近一週近一月近三月
00410A主動永豐科技趨勢16.36%0.08%-4.81%
00987A主動台新優勢成長14.01%-1.41%-7.57%21.04%
00405A主動富邦台灣龍耀13.46%-0.69%-8.25%19.56%
00400A主動國泰動能高息11.40%-0.34%-5.60%20.69%
00992A主動群益科技創新10.75%-1.26%-4.62%23.62%
00980A主動野村臺灣優選10.56%0.12%-4.98%20.84%
00993A主動安聯台灣9.42%0.98%-4.71%16.99%
00403A主動統一升級508.92%-0.29%-6.39%14.38%
00407A主動凱基台灣8.86%-0.21%-6.45%15.98%
00991A主動復華未來507.62%0.53%-5.69%13.80%
00984A主動安聯台灣高息7.44%0.20%0.63%13.19%
00401A主動摩根台灣鑫收7.42%0.29%-3.23%16.36%
00981A主動統一台股增長5.46%-0.56%-7.92%15.08%
00996A主動兆豐台灣豐收5.36%-1.86%-5.43%15.31%
00994A主動第一金台股優4.63%-0.18%-7.19%14.49%
00982A主動群益台灣強棒4.46%-0.18%-5.46%12.59%
00999A主動野村臺灣高息4.15%0.37%-5.43%13.04%
00406A主動中信台灣收益3.96%0.11%-6.83%12.97%
00404A主動聯博動能503.12%0.63%-3.33%12.69%
00995A主動中信台灣卓越3.06%-0.19%-7.11%13.10%
00985A主動野村台灣501.27%0.68%-3.36%16.47%
00408A主動第一金優股息-0.81%-0.71%-5.46%5.60%
資料來源：CMoney｜資料日期：2026/10/28。註：— 表示無資料。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 00992A主動群益科技創新 00407A主動凱基台灣 00991A主動復華未來50 ETF 報酬率

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