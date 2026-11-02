00410A報酬率16.36％奪冠！領先22檔主動式台股ETF 科技選股策略受矚目

台股近期受到國際政經情勢、通膨及利率政策變化影響，市場震盪加劇，主動式ETF績效也出現分化。

根據CMoney截至10月28日統計，主動永豐科技趨勢（00410A）自8月3日以來報酬率達16.36%，居表列22檔主動式台股ETF之首，領先主動群益科技創新（00992A）的10.75%、主動凱基台灣（00407A）的8.86%，以及主動復華未來50（00991A）的7.62%，報酬差距分別達5.61、7.50及8.74個百分點。

不過，若縮短觀察期間，排名則出現不同變化。00410A近一週上漲0.08%，不及00991A的0.53%；近一月下跌4.81%，跌幅也略高於00992A的4.62%；至於00407A與00991A，近一月分別下跌6.45%、5.69%，顯示各檔主動式ETF在不同期間的表現並不一致。

隨著AI應用持續擴大，市場關注焦點已從大型權值股延伸至高速傳輸、散熱、光通訊、電子材料、矽智財及低軌衛星等供應鏈；然而，產業題材擴散不代表相關企業都能同步受惠，也讓個股篩選與持股配置成為影響ETF績效的因素。

以00410A為例，該ETF透過產業研究與企業基本面分析，篩選AI供應鏈中具成長潛力的企業，並依市場變化調整持股。

不同於被動追蹤指數的ETF，主動式ETF可由經理人決定個股配置與權重，但實際績效仍會受到選股判斷及市場走勢影響。

值得注意的是，00992A近三月報酬率達23.62%，00407A為15.98%、00991A則為13.80%，但00410A尚無完整近三月績效，無法直接比較同期表現。

從這次統計來看，主動永豐科技趨勢（00410A）自8月3日以來累積報酬率達16.36%，在表列22檔主動式台股ETF中居冠，展現該統計期間的績效優勢。由於各檔ETF成立時間與觀察區間不同，短期報酬仍存在差異，也凸顯主動式ETF的選股策略與持股配置值得持續關注。

股票代號 股票名稱 報酬率 8/3以來 近一週 近一月 近三月 00410A 主動永豐科技趨勢 16.36% 0.08% -4.81% — 00987A 主動台新優勢成長 14.01% -1.41% -7.57% 21.04% 00405A 主動富邦台灣龍耀 13.46% -0.69% -8.25% 19.56% 00400A 主動國泰動能高息 11.40% -0.34% -5.60% 20.69% 00992A 主動群益科技創新 10.75% -1.26% -4.62% 23.62% 00980A 主動野村臺灣優選 10.56% 0.12% -4.98% 20.84% 00993A 主動安聯台灣 9.42% 0.98% -4.71% 16.99% 00403A 主動統一升級50 8.92% -0.29% -6.39% 14.38% 00407A 主動凱基台灣 8.86% -0.21% -6.45% 15.98% 00991A 主動復華未來50 7.62% 0.53% -5.69% 13.80% 00984A 主動安聯台灣高息 7.44% 0.20% 0.63% 13.19% 00401A 主動摩根台灣鑫收 7.42% 0.29% -3.23% 16.36% 00981A 主動統一台股增長 5.46% -0.56% -7.92% 15.08% 00996A 主動兆豐台灣豐收 5.36% -1.86% -5.43% 15.31% 00994A 主動第一金台股優 4.63% -0.18% -7.19% 14.49% 00982A 主動群益台灣強棒 4.46% -0.18% -5.46% 12.59% 00999A 主動野村臺灣高息 4.15% 0.37% -5.43% 13.04% 00406A 主動中信台灣收益 3.96% 0.11% -6.83% 12.97% 00404A 主動聯博動能50 3.12% 0.63% -3.33% 12.69% 00995A 主動中信台灣卓越 3.06% -0.19% -7.11% 13.10% 00985A 主動野村台灣50 1.27% 0.68% -3.36% 16.47% 00408A 主動第一金優股息 -0.81% -0.71% -5.46% 5.60% 資料來源：CMoney｜資料日期：2026/10/28。註：— 表示無資料。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。