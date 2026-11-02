00410A報酬率16.36％奪冠！領先22檔主動式台股ETF 科技選股策略受矚目
台股近期受到國際政經情勢、通膨及利率政策變化影響，市場震盪加劇，主動式ETF績效也出現分化。
根據CMoney截至10月28日統計，主動永豐科技趨勢（00410A）自8月3日以來報酬率達16.36%，居表列22檔主動式台股ETF之首，領先主動群益科技創新（00992A）的10.75%、主動凱基台灣（00407A）的8.86%，以及主動復華未來50（00991A）的7.62%，報酬差距分別達5.61、7.50及8.74個百分點。
不過，若縮短觀察期間，排名則出現不同變化。00410A近一週上漲0.08%，不及00991A的0.53%；近一月下跌4.81%，跌幅也略高於00992A的4.62%；至於00407A與00991A，近一月分別下跌6.45%、5.69%，顯示各檔主動式ETF在不同期間的表現並不一致。
隨著AI應用持續擴大，市場關注焦點已從大型權值股延伸至高速傳輸、散熱、光通訊、電子材料、矽智財及低軌衛星等供應鏈；然而，產業題材擴散不代表相關企業都能同步受惠，也讓個股篩選與持股配置成為影響ETF績效的因素。
以00410A為例，該ETF透過產業研究與企業基本面分析，篩選AI供應鏈中具成長潛力的企業，並依市場變化調整持股。
不同於被動追蹤指數的ETF，主動式ETF可由經理人決定個股配置與權重，但實際績效仍會受到選股判斷及市場走勢影響。
值得注意的是，00992A近三月報酬率達23.62%，00407A為15.98%、00991A則為13.80%，但00410A尚無完整近三月績效，無法直接比較同期表現。
從這次統計來看，主動永豐科技趨勢（00410A）自8月3日以來累積報酬率達16.36%，在表列22檔主動式台股ETF中居冠，展現該統計期間的績效優勢。由於各檔ETF成立時間與觀察區間不同，短期報酬仍存在差異，也凸顯主動式ETF的選股策略與持股配置值得持續關注。
|股票代號
|股票名稱
|報酬率
|8/3以來
|近一週
|近一月
|近三月
|00410A
|主動永豐科技趨勢
|16.36%
|0.08%
|-4.81%
|—
|00987A
|主動台新優勢成長
|14.01%
|-1.41%
|-7.57%
|21.04%
|00405A
|主動富邦台灣龍耀
|13.46%
|-0.69%
|-8.25%
|19.56%
|00400A
|主動國泰動能高息
|11.40%
|-0.34%
|-5.60%
|20.69%
|00992A
|主動群益科技創新
|10.75%
|-1.26%
|-4.62%
|23.62%
|00980A
|主動野村臺灣優選
|10.56%
|0.12%
|-4.98%
|20.84%
|00993A
|主動安聯台灣
|9.42%
|0.98%
|-4.71%
|16.99%
|00403A
|主動統一升級50
|8.92%
|-0.29%
|-6.39%
|14.38%
|00407A
|主動凱基台灣
|8.86%
|-0.21%
|-6.45%
|15.98%
|00991A
|主動復華未來50
|7.62%
|0.53%
|-5.69%
|13.80%
|00984A
|主動安聯台灣高息
|7.44%
|0.20%
|0.63%
|13.19%
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|7.42%
|0.29%
|-3.23%
|16.36%
|00981A
|主動統一台股增長
|5.46%
|-0.56%
|-7.92%
|15.08%
|00996A
|主動兆豐台灣豐收
|5.36%
|-1.86%
|-5.43%
|15.31%
|00994A
|主動第一金台股優
|4.63%
|-0.18%
|-7.19%
|14.49%
|00982A
|主動群益台灣強棒
|4.46%
|-0.18%
|-5.46%
|12.59%
|00999A
|主動野村臺灣高息
|4.15%
|0.37%
|-5.43%
|13.04%
|00406A
|主動中信台灣收益
|3.96%
|0.11%
|-6.83%
|12.97%
|00404A
|主動聯博動能50
|3.12%
|0.63%
|-3.33%
|12.69%
|00995A
|主動中信台灣卓越
|3.06%
|-0.19%
|-7.11%
|13.10%
|00985A
|主動野村台灣50
|1.27%
|0.68%
|-3.36%
|16.47%
|00408A
|主動第一金優股息
|-0.81%
|-0.71%
|-5.46%
|5.60%
|資料來源：CMoney｜資料日期：2026/10/28。註：— 表示無資料。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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