009831補足0050、006208海外布局！阿格力解析40％電力股配置策略

隨著AI新創融資疑慮緩解，國際科技巨頭透過超額認購、相互注資等「互助會」模式挹注資金，帶動美股費城半導體指數反彈，資金與訂單持續流向台灣供應鏈。財經專家阿格力指出，AI產業逐漸形成資金循環架構，但生成式AI與AI代理人推論也推升運算用電需求，資料中心缺電問題成為產業挑戰。

在此背景下，富蘭克林華美投信推出的FT核心AI電力算力（009831）於今日以10元掛牌，主打同時布局海外電力與算力產業。

阿格力分析，台灣在晶片與零組件代工領域具備優勢，但本土重電業者多以內需為主，軟體廠則偏向代理，較缺乏具全球定價能力的電力與原生應用企業。

009831涵蓋美國、加拿大、日本等已開發市場共50檔成分股，排除中國掛牌企業，提供台股硬體投資人補足海外電力、軟體及應用布局的選擇。

配置方面，009831採「4222」策略，40%布局電力供應鏈，硬體、軟體與應用各占20%。 阿格力指出，這項設計以電力作為AI發展的基礎，兼顧晶片運算、軟體服務與終端應用，有別於集中投資半導體的科技ETF，也呼應AI資料中心持續擴張的用電需求。

成分股方面，009831納入微軟、特斯拉、Alphabet及輝達等科技企業，同時配置海外電力與能源業者，包括電力管理大廠伊頓（Eaton）、加拿大鈾礦企業卡梅科（Cameco），以及日本關西電力。阿格力認為，這些企業分別涵蓋電力管理、核燃料與電力供應，有助於建立從能源基礎設施到AI應用的完整投資布局。

此外，009831採不配息設計，聚焦長期資本成長與複利累積；阿格力指出，對已持有台積電、半導體ETF，或元大台灣50（0050）、富邦台50（006208）等台股市值型ETF的投資人而言，009831可作為補充海外電力、軟體與AI應用產業的配置工具，降低投資組合過度集中台灣硬體供應鏈的情況。

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