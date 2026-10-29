00406A月配息0.138元！投入100萬月領1.38萬 葉芷娟揭3大策略與風險

台股受惠AI需求走高，財經主播葉芷娟指出，台灣8月外銷訂單達1,029.6億美元、年增約7成，9月製造業PMI達63.4，主計處也將經濟成長率上修至11.05%，反映AI供應鏈成長動能。

不過，市場仍有震盪風險，針對想參與台股行情又希望月月領息的投資人，她以6月掛牌的主動中信台灣收益（00406A）為例，指出該ETF規模從上市時約65億元增至10月28日的1,248.76億元，主要透過股票、掩護性買權及台指期貨三層策略運作。

股票配置 00406A將7成以上資產布局台股，經理人以外銷訂單作為選股參考。 截至10月15日，前十大持股包括台積電、台光電、聯發科、欣興、奇鋐、智邦、健策、旺矽、南電及台達電，涵蓋AI供應鏈。 掩護性買權 00406A透過賣出台指買權收取權利金，相關部位約占資產2成。 葉芷娟指出，前4次配息依序為0.128元、0.138元、0.138元及0.138元，其中前3次來源均為權利金，除了增加配息來源，依其所述稅務處理，也不涉及股利所得的綜所稅及二代健保補充保費。 台指期貨 為彌補掩護性買權在股市大漲時可能限制獲利的缺點，00406A透過期貨增加曝險，10月13日部位約占23.7%。 葉芷娟提醒，這也使整體曝險接近滿檔，台股大跌時仍可能跟跌，權利金並非抗跌保護傘。

至於配息試算，葉芷娟以每單位配息0.138元、股價10元計算，年化配息率約16.5%。投入100萬元，每月約領1.38萬元；300萬元約4.14萬元；500萬元約6.9萬元。 反推本金，若想月領1萬元約需73萬元、月領3萬元需218萬元、月領5萬元則需363萬元，前提是每月配息維持不變。

00406A 每月配息試算 投入本金 每月預估領息 100萬元 13,800元 300萬元 41,400元 500萬元 69,000元 每月領息目標反推本金 每月目標 所需本金約 10,000元 73萬元 30,000元 218萬元 50,000元 363萬元 每單位配息0.138元｜股價10元｜年化約16.5% 註：假設每月配息不變，實際配息不保證；年化配息率非投資報酬率。

不過，葉芷娟提醒，00406A成立僅4個多月，配息並無保證，台股下跌時也可能跟跌。

投資人應先評估能否接受配息調降及股市回檔10%至20%，並以短期不需動用的資金投入，避免只憑帳面漲跌決定進出場。

◎本文獲 葉芷娟 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。