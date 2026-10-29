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AI投資進入變現時代！009831布局電力、算力4大領域 專家揭ETF配置關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
財經專家馮志源指出，AI投資正從硬體建設走向商業變現，建議以電力、硬體、軟體及應用四大領域檢視持股。FT核心AI電力算力（009831）則採電力40%、其餘三大領域各20%的配置方向。圖／聯合報系資料照片
財經專家馮志源指出，AI投資正從硬體建設走向商業變現，建議以電力、硬體、軟體及應用四大領域檢視持股。FT核心AI電力算力（009831）則採電力40%、其餘三大領域各20%的配置方向。圖／聯合報系資料照片

針對近期科技大廠財報陸續公布、AI新題材百花齊放的市場現況，財經專家「基金醫生」馮志源在電視財經節目中深入解析，投資AI已從過去的「作夢期」跨入「真變現」階段。

他提醒，挑選AI相關ETF的核心在於掌握未來趨勢並賺取實質獲利，投資人應以「拼圖思維」檢視持倉，而非題材一出就盲目追買。

馮志源指出，AI發展可明確劃分為上半場與下半場。2023年至2025年的上半場以算力、資料中心等硬體為主，台股科技產業受惠於與美股四大雲端服務供應商（CSP）的緊密合作，科技類股市值占比突破八成，推升台股連年繳出近三成的亮眼漲幅。

然而進入下半場後，產業正迎來三大關鍵趨勢變化：

訓練轉向應用帶動耗電激增

AI自模型訓練邁向終端應用，推論任務越複雜越耗電。國際能源署預估，資料中心相關用電將激增50%。

企業生成式AI支出暴增

企業由觀望轉為實質付費，年支出預計從115億美元跳升至371億美元，增幅達3.2倍，其中逾半數集中於應用層面。

市場聚焦實質變現能力

擺脫過去單純追捧硬體或錯殺軟體的極端反應，市場現在緊盯「以算力落實軟體變現」的能力。

馮志源進一步分析主流的三大變現模式：

第一為「用量收入」，如Alphabet雲端業務最新單季營收年增82%，營業利益更激增3倍

第二為「訂閱升級」，如微軟將Copilot導入日常辦公，訂閱數在半年內由1,500萬翻倍至3,000萬

第三為「軟體付費」，如特斯拉銷售全自動駕駛輔助（FSD）軟體，用戶規模已攀升至148萬人

此外，以OpenAI營運數據觀察，每增加1GW算力約能貢獻100億美元營收，而進入推理性更強的「代理AI（Agentic AI）」時代後，單次任務耗電量較傳統基礎問答暴增千倍，突顯算力與電力需求正同步爆發。

面對AI各區塊的配置，馮志源將產業歸納為四大拼圖：電力供應鏈、硬體、軟體與應用。多數台灣投資人已持有台積電、元大台灣50（0050）或半導體ETF，手中部位普遍高度集中於台股硬體供應鏈，明顯缺乏海外軟體、應用及電力變現的拼圖。

針對想一次補足缺口的投資人，馮志源以富蘭克林華美投信推出的「FT核心AI電力算力（009831）」為例指出，該檔基金採多元全球化配置（涵蓋美、加、港、日等地）且採不配息的滾雪球策略，並將資產鎖定四大核心：電力供應鏈配置40%、硬體20%、軟體20%、應用20%，兼顧「電力加算力」的雙力架構，協助投資人將過去欠缺的海外AI關鍵版圖一次補齊。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 ETF

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