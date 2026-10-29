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0050分割後再破百元還能買？老派存股揭最大陷阱：最貴的非價格而是猶豫

聯合新聞網／ 綜合報導
0050分割後再站上百元，投資人擔心追高。老派存股指出，過度執著過去價格，可能讓人不斷等待回檔，反而錯失參與市場的時間，建議長期投資者維持定期定額策略。記者曾吉松／攝影
0050分割後再站上百元，投資人擔心追高。老派存股指出，過度執著過去價格，可能讓人不斷等待回檔，反而錯失參與市場的時間，建議長期投資者維持定期定額策略。記者曾吉松／攝影

元大台灣50（0050）價格持續走高，市場再次掀起「突破百元能否進場」的討論。「老派存股」在IG圖文中指出，「0050都破100了，現在還能買嗎？」每逢0050來到新價位，市場總會浮現同樣的疑問；價格一直在變，但人性的猶豫始終沒有變，這背後並非價格高低，而是投資人最容易陷入的心理陷阱。

在0050分割後再次站上百元之際，許多人總會問同一個問題：

「我會不會買在最高點？」
「現在是不是太晚進場了？」
「如果買了後大跌怎麼辦？」

老派存股分析，這說穿了不是價格問題，而是心態問題。其實這個疑問不只現在會出現，股價在80元的時候問一次、100元的時候問一次，到了120元的時候大概還會再問一次；價格變了，但問題一直沒變。

面對這種心理，很多人會選擇「等大跌、等回檔、等更好的價格」，但實際上常見的結果是「股價一直往上走，而你一直在等待」，導致最後錯失了參與市場成長的時間。

老派存股進一步說明，人很容易被「過去的價格」困住，常常會用看過的價格當標準，看過80元就覺得100元偏高；但問題在於「市場不會因為你習慣某個價格，就停在那裡，它會往前走，而人往往還停留在過去的參考點」。

老派存股強調，0050破百從來不是問題，它的本質其實沒變，依然是追蹤台灣前50大企業；真正的問題是投資人因為價格，動搖了長期投資的策略。

老派存股直言，「存股最貴的不是價格，而是你的猶豫」，並呼籲投資人再次堅定自己的信念：堅持定期定額投入、不特別猜高低，無論漲跌都持續參與市場。

◎本文獲 老派存股 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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