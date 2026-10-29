快訊

禁韓流卻讓金珠愛變時尚偶像 北韓服裝放寬藏政治意涵

不只策畫河口湖命案！李碩彬開3000萬遊說「殺夫詐保」 女助理嚇到1天閃辭

砸百億買股權重返台北101 魏應交班師回朝的背後盤算

聽新聞
0:00 / 0:00

00403A首次不配息或延後？棒棒拆解最新淨值：想領息得看台股有沒反彈

聯合新聞網／ 棒棒的理財失控週記
00403A首次配息前淨值僅9.99元、帳上可配收益只剩0.02元，因未站回10元發行價，資本利得無法發放，市場推估首配高機率出現0元或延後分配。聯合報系資料照
00403A首次配息前淨值僅9.99元、帳上可配收益只剩0.02元，因未站回10元發行價，資本利得無法發放，市場推估首配高機率出現0元或延後分配。聯合報系資料照

＊原文時間10月26日。

00403A即將迎來首次配息淨值跌破10元，真的會面臨「0元配息」嗎？00403A（統一台股升級50主動式ETF）自今年4月28日成立至今，即將屆滿180天，並預計於10月底進行首次收益分配評價。對於許多一路抱到現在的投資人來說，等待的就是這一刻！

然而，隨著評價日逼近，不少持有人看到淨值跌破 10 元發行價，開始心驚膽顫：「淨值破發到底還能不能配息？我們會不會拿到『0元配息』的尷尬公告？」

別急著慌張！我們直接翻開公開說明書，拆解最新的淨值組成，幫大家觀察背後的配息機制與關鍵變數。

最新淨值組成大拆解（以 10/22 數據為例）

基本面額：10元

收益平準金：0.02元

資本損益平準金：-0.03元

基金總淨值 (A+B+C)：9.99元

淨值破發，到底還能不能配息？關鍵在於收益來源的條件限制不同：

1. 資本利得（C項：-0.03 元）無法發放

依公開說明書規定，若要發放「已實現資本利得」，做出收益分配決定時的每單位淨值必須高於發行價格（10元）。

目前淨值9.99元不僅低於發行價，且資本損益平準金為負數，因此資本利得這條路確定封死。

2. 基本收益與平準金（B項：0.02元）具備配息資格

成分股發放的現金股利、利息收入及收益平準金（扣除相關費用後），並不受「淨值須高於發行價」的限制。

目前帳上仍有0.02元，代表基本收益的水龍頭其實依然是開啟的。

評價日當天的淨值，將是決定「配不配」的關鍵！雖然理論上有0.02元的配息空間，但最終能否順利領到，仍取決於10月底評價日當天的淨值表現：

情況一：淨值持續低於發行價（如維持在9.99元左右）

由於帳上可配的基本收益僅剩0.02元，考量到發放的行政效益與成本，經理公司極有可能裁量「當次不分配」，將微額收益滾入保留，待下一期（116年1月）再一併發放。

情況二：台股反彈 評價日淨值重回10元之上

若能在評價日前累積足夠的資本利得並讓淨值回升，資本利得的開關就會被解鎖，屆時將能提供更充裕的配息空間。

雖然破發不代表一定0元配息；但若可分配收益只有約0.02元，配0元或延後分配的機率確實不低。

00403A採季配、有收益平準金機制，首次評價在10月底，若評價日前台股大盤未能及時推升淨值衝回10元大關，00403A確實有可能為了維護長期投資效益，選擇暫不分配，步上先前00405A首次配息0元的後塵。

最終是否配息、配多少，仍以統一投信公告為準。（感覺有點悲傷）

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

淨值 破發 配息 00403A主動統一升級50 00405A主動富邦台灣龍耀

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

9大電子要角齊開法說！精測、穩懋雙雙漲停 聯電下午重磅登場

又爆違約交割！台郡驚傳遭申報3308萬元 今年累計高達27起

關鍵夜報到！ 台指期夜盤上半場多空陷入觀望

漲939點是逃命波？陳嘉偉警告台積電「季線下彎」：明早出清、恐測五年線

相關新聞

00403A首次不配息或延後？棒棒拆解最新淨值：想領息得看台股有沒反彈

00403A即將迎來首次配息！淨值跌破10元，真的會面臨「0元配息」嗎？00403A（統一台股升級50主動式ETF）自今年4月28日成立至今，即將屆滿180天，並預計於10月底進行首次收益分配評價。對於許多一路抱到現在的投資人來說，等待的就是這一刻！ 然而，隨著評價日逼近，不少持有人看到淨值跌破 10 元發行價，開始心驚膽顫：「淨值破發到底還能不能配息？我們會不會拿到『0元配息』的尷尬公告？」 別急著慌張！我們直接翻開公開說明書，拆解最新的淨值組成，幫大家觀察背後的配息機制與關鍵變數。 最新淨值組成大拆解（以 10/22 數據為例）

AI投資進入變現時代！009831布局電力、算力4大領域 專家揭ETF配置關鍵

AI投資進入變現階段，專家解析電力、硬體、軟體與應用四大拼圖，並以009831配置策略供投資人參考。

0050分割後再破百元還能買？老派存股揭最大陷阱：最貴的非價格而是猶豫

0050分割後再站上百元引發進場疑問，老派存股指出，關鍵不在價格，而是投資人因猶豫等候回檔，反而錯失長期參與市場時間，並呼籲定期定額投入。

00929兩年只賺9％！0050同期大漲103％ 綠角揭高股息代價

00929近兩年總報酬僅9%，遠落後0050的103%；綠角指出，高股息策略伴隨機會成本，且內扣費用2025年達0.90%。

高股息ETF逆勢翻身！00918、00939、00878、績效逾7成…股添樂：跑贏同期大盤

高股息ETF近期逆勢反彈，前五名有三檔重押金融股，00878績效33%，部分標的表現勝過大盤及主動型ETF。

AI商機不只台積電！00410A布局南亞、玉晶光…兩檔個股表現受矚

00410A持股擴及南亞、玉晶光，AI題材從晶片延伸至電子材料與光學；兩股持股比重均升，市場表現受矚。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。