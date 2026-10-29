00403A首次不配息或延後？棒棒拆解最新淨值：想領息得看台股有沒反彈

＊原文時間10月26日。

00403A即將迎來首次配息！淨值跌破10元，真的會面臨「0元配息」嗎？00403A（統一台股升級50主動式ETF）自今年4月28日成立至今，即將屆滿180天，並預計於10月底進行首次收益分配評價。對於許多一路抱到現在的投資人來說，等待的就是這一刻！

然而，隨著評價日逼近，不少持有人看到淨值跌破 10 元發行價，開始心驚膽顫：「淨值破發到底還能不能配息？我們會不會拿到『0元配息』的尷尬公告？」

別急著慌張！我們直接翻開公開說明書，拆解最新的淨值組成，幫大家觀察背後的配息機制與關鍵變數。

最新淨值組成大拆解（以 10/22 數據為例）

基本面額：10元 收益平準金：0.02元 資本損益平準金：-0.03元 基金總淨值 (A+B+C)：9.99元

淨值破發，到底還能不能配息？關鍵在於收益來源的條件限制不同：

1. 資本利得（C項：-0.03 元）無法發放

依公開說明書規定，若要發放「已實現資本利得」，做出收益分配決定時的每單位淨值必須高於發行價格（10元）。

目前淨值9.99元不僅低於發行價，且資本損益平準金為負數，因此資本利得這條路確定封死。

2. 基本收益與平準金（B項：0.02元）具備配息資格

成分股發放的現金股利、利息收入及收益平準金（扣除相關費用後），並不受「淨值須高於發行價」的限制。

目前帳上仍有0.02元，代表基本收益的水龍頭其實依然是開啟的。

評價日當天的淨值，將是決定「配不配」的關鍵！雖然理論上有0.02元的配息空間，但最終能否順利領到，仍取決於10月底評價日當天的淨值表現：

情況一：淨值持續低於發行價（如維持在9.99元左右）

由於帳上可配的基本收益僅剩0.02元，考量到發放的行政效益與成本，經理公司極有可能裁量「當次不分配」，將微額收益滾入保留，待下一期（116年1月）再一併發放。

情況二：台股反彈 評價日淨值重回10元之上

若能在評價日前累積足夠的資本利得並讓淨值回升，資本利得的開關就會被解鎖，屆時將能提供更充裕的配息空間。

雖然破發不代表一定0元配息；但若可分配收益只有約0.02元，配0元或延後分配的機率確實不低。

00403A採季配、有收益平準金機制，首次評價在10月底，若評價日前台股大盤未能及時推升淨值衝回10元大關，00403A確實有可能為了維護長期投資效益，選擇暫不分配，步上先前00405A首次配息0元的後塵。

最終是否配息、配多少，仍以統一投信公告為準。（感覺有點悲傷）

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