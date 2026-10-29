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00929兩年只賺9％！0050同期大漲103％ 綠角揭高股息代價

聯合新聞網／ 綜合報導
綠角分析，00929在2024至2025年累積總報酬為9%，同期0050達103%，相差94個百分點；他也提醒，00929在2025年的內扣總費用達0.90%，投資人應留意高股息策略的報酬與成本。記者林伯東／攝影
綠角分析，00929在2024至2025年累積總報酬為9%，同期0050達103%，相差94個百分點；他也提醒，00929在2025年的內扣總費用達0.90%，投資人應留意高股息策略的報酬與成本。記者林伯東／攝影

高股息ETF與市值型ETF，長期投資績效究竟差多少？「綠角財經筆記」在臉書分析復華台灣科技優息ETF（00929），指出00929在2024年至2025年兩個完整年度，累積總報酬僅9%，同期元大台灣50（0050）則達103%，兩者相差94個百分點。若以100萬元本金比較，投資成果將相差約94萬元，也讓高股息策略的機會成本再度受到關注。

綠角指出，00929於2023年6月9日掛牌，目前資產規模約1,613億元，較前次分析時的1,514億元增加不多。費用方面，00929規模超過50億元後，經理費為每年0.30%、保管費0.03%，兩者合計0.33%。不過，實際內扣總費用還包含其他支出，2024年與2025年分別達0.82%及0.90%，其中2025年接近1%的費用成本，值得投資人留意。

至於選股方式，00929追蹤「台灣上市上櫃科技優息指數」，主要從市值達50億元以上、排名前200大的上市櫃電子科技股中，篩選流動性、股價波動、歷史殖利率、配息穩定度、估值及獲利能力。綠角認為，部分篩選門檻相對寬鬆，例如近三年平均殖利率只要不是落在最後10%，就有機會通過該項檢驗，真正決定最終持股的關鍵，仍是最近一年度的股息率排名。

00929通過條件篩選後，會挑選股息率較高的成分股，並依股息率加權，單一個股權重上限為10%。值得注意的是，00929在2025年以前選取40檔股票，2026年起擴增至50檔。綠角指出，這項調整與基金規模擴大有關，讓資金分散至更多公司，也有助於降低換股時對市場的衝擊。

對於00929與0050的績效差距，綠角認為，這反映出投資人在股市成長期間刻意追求高股息，可能付出不小的報酬代價。他也觀察到，00929資產規模近一年增幅有限，認為這可能與投資人注意到績效落後有關。不過，基金規模變化同時受到市場價格與資金申購、贖回影響，不能單憑規模成長有限，就直接認定投資人已大舉撤出。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00929復華台灣科技優息ETF 0050元大台灣50 市值型

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