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高股息ETF逆勢翻身！00918、00939、00878、績效逾7成…股添樂：跑贏同期大盤
高股息ETF強勢逆風高飛
你可能很難相信，被嫌棄一年的高股息ETF，最近開始脫胎換骨了，而且部分高股息ETF，甚至跑贏過主流市值與主動型ETF，想不到吧？
或許很多人注意到，最近不少金融股強的不可思議，甚至領先大盤創新高，就這麼剛好，金融股是不少高股息ETF的最愛，所以不少重倉金融股的高股息ETF，反而在這段期間表現逆勢噴出。
從最新數字觀察，高股息ETF績效前5名，有3名重倉金融股，分別是
統一台灣高息動能（00939）：53%
國泰永續高股息（00878）：33%
大華優利高填息30（00918）：37%
這3檔高股息ETF，目前為止都跑出了7成以上的績效，同期大盤上漲約62%，這個數字甚至贏過所有主動型ETF。
去年下半年以來，高股息ETF幾乎是一片悲觀，不過我們事後來看，悲觀一整年下來，結果還跑得比主動型ETF更猛。
所以在投資領域，不是所有人樂觀的股票就一定強，而所有人悲觀的股票也不一定弱，有時候甚至可以反過來看。
回到當下，市場對高股息ETF悲觀、對債券ETF悲觀，這些東西真的不行嗎？其實未必喔。
反過來，市場現在對誰樂觀？對半導體樂觀、對AI零組件樂觀，嗯...我們接著看
◎本文獲 股添樂 股市新觀點 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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