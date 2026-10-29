歷史經驗 美股ETF下月有戲

美股周二（27日）全面收高，帶動美股ETF表現走強。從歷年統計來看，11月美股表現居全球主要股市之冠，隨著年底行情逐步升溫，搭配美股企業獲利與AI成長題材，美股ETF有望成為投資人掌握年底行情的布局焦點。

Anthropic提交上市申請後，市場對AI題材熱情回溫，以及國際油價下跌提振市場情緒，帶動美股主要指數皆呈現上漲，進而帶動昨（28）日美股ETF單日漲幅走強，包括：國泰費城半導體漲3.87%、富邦NASDAQ正2漲3.84%、主動群益美國增長漲3.3%、兆豐洲際半導體漲2.7%、中信數據及電力漲2.5%、國泰網路資安漲2.3%、富邦基因免疫生技漲2.23%、主動安聯美國科技漲2.2%、中信美國創新科技漲2.05%、台新標普科技精選漲2.02%。

另外，法人補充，近期市場傳出Anthropic將透過約630億美元融資，採購博通晶片及網路設備；此外，Meta規模達250億美元的股票發行認購需求強勁。本周市場將聚焦Alphabet、微軟及亞馬遜等大型科技股財報，聯準會將於公布利率決策，市場普遍預期利率將維持不變。值得注意的是，11月行情即將登場，過去十年全球主要股市11月平均表現，整體呈漲多跌少格局，僅馬來西亞股市平均下跌0.33%，其餘均繳出正報酬。

進一步觀察漲幅前十強，平均漲幅均逾2%，其中美股S&P 500指數以4.15%居冠，新加坡、越南分別以3.18%、3.15%緊追在後，德國、法國、台灣及香港也都超過3%，日本、澳洲與巴西則分居其後。從區域分布來看，亞洲股市上榜家數最多。

群益投信表示，近期美股受中東局勢、AI股估值疑慮及貨幣政策不確定性影響，高檔震盪。不過美國經濟與企業營運維持穩健，期中選舉後政策不確定性有望降低，加上AI長期需求強勁，資訊科技類股財報預期持續上修，有助支撐美股評價。

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