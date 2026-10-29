009831今掛牌 瞄準AI算力

AI產業投資主軸正從過去的「硬體建設」逐步邁向「應用變現」。隨著全球生成式AI快速普及，市場資金除持續關注晶片與伺服器外，也開始聚焦電力供應、雲端平台與AI軟體應用等新一波受惠領域。

看準AI產業趨勢轉變，富蘭克林華美投信推出FT核心AI電力算力（009831），今（29）日掛牌上市，不配息，收益將併入淨值，有助長期複利累積。

富蘭克林華美投信表示，過去三年AI浪潮主要由半導體、伺服器與資料中心建設所驅動，台股也因AI硬體供應鏈優勢成為全球焦點。不過，AI產業已逐步從「訓練」走向「使用」，市場開始關注企業是否能真正透過AI創造營收與獲利，投資邏輯也從單純算力建置，延伸至「算力變現」。

國際能源總署（IEA）統計，以AI為主的資料中心2025年用電量年增50%，顯示AI普及後對電力基礎建設需求快速攀升；另一方面，Gartner預估，2025年至2027年間，AI代理與助理、生成式AI模型相關支出增幅將達四倍，AI軟體與資安支出也同步加速，顯示AI商業化趨勢已逐漸成形。

009831追蹤Solactive核心AI電力算力科技指數，投資範圍涵蓋美國、加拿大、日本等已開發市場企業，並排除中國大陸掛牌公司。基金配置聚焦AI四大核心領域，包括電力供應鏈40%、硬體20%、軟體20%與應用20%，涵蓋電網、核能、AI晶片、雲端平台、資安、自駕車與機器人等產業。

009831經理人江明鴻表示，AI產業進入下半場後，市場將不再只看誰擁有AI技術，而是誰能真正把AI轉化為現金流與獲利能力，尤其AI代理與大型語言模型普及後，資料中心與推論需求快速增加，也同步推升全球電力需求，因此電力與AI應用將成為下一階段的重要投資方向。目前台股AI相關投資多集中半導體與硬體供應鏈，但軟體平台與電力供應鏈在台股相對稀缺，009831希望透過跨國布局補足投資人AI資產配置缺口。

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