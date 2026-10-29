009832 打包美股金銀巨頭

兆豐投信發行的兆豐美國黃金礦業ETF（009832）於今（29）日掛牌上市，為國內首檔聚焦美國金礦企業的ETF，該基金追蹤NYSE TIP美國黃金礦業指數，成分涵蓋58檔美股掛牌的黃金、白銀礦業企業。

009832掛牌，正是瞭解該檔ETF並參考布局的最佳時間點。全球科技股與台股近期自高點回檔，自10月以來至26日止，費城半導體指數修正達12.2%，台股亦同步回檔4.0%。在全球科技板塊震盪、外資持續匯出導致新台幣承壓的背景下，投資人對單一市場的曝險顯得更加敏感。

兆豐投信表示，在多變的市場環境中，與其追逐短線行情，不如趁009832掛牌初期，掌握其四大核心優勢，並依個人風險承受度分批布局，包括一、分散股市風險：黃金礦業資產與美股大盤相關係數僅0.15，有助降低投資組合對單一市場的依賴。

二、央行購金趨勢支撐：全球央行自2020年起掀起「購金熱潮」。這股熱潮不僅彰顯黃金的避險與資產配置價值，且隨著央行投資思維轉向提高交易靈活性與資產結構優化，進而產生的「資金外溢效應」，更進一步奠定黃金資產在長線戰略配置的關鍵地位，反映「去美元化」與避險需求。

三、營運槓桿效益：金礦企業如同麵包店，金價（售價）上揚且成本控制得宜時，利潤空間擴大可相對反映在企業獲利與股價，投資人不僅參與金價，也能分享企業成長之機會。

四、金銀雙軸布局：黃金與白銀相關企業之權重比約為9：1。在黃金礦業基礎上，白銀進一步受惠於AI資料中心、太陽能及國防航太等高科技領域的關鍵應用，增添成長題材；單一成分股權重上限20%，兼顧標的分散性風險。

009832突破傳統買金限制，省去實體黃金需負擔的保管成本，或黃金存摺無法孳息的缺點，或黃金期貨的高度操作門檻等，讓投資人可直接以ETF形式參與美國上市的高流動性金礦企業。

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