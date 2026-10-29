九檔日股ETF標的 績效搶眼

日本政府積極作多股市，推出多項鼓勵散戶進場政策，如股票分割和降低投資金額，促使家庭資金更容易直接進入日本股市中，加上半導體產業大幅成長，帶動日股屢創新高，展開長達一年的多頭氣勢，也激勵日股ETF強勁的漲升行情。

根據統計，九檔國內投信發行的日股ETF今年來皆大漲二位數以上，其中，聚焦半導體產業的台新日本半導體（00951）及中信日本半導體，皆大漲四成以上。

全球半導體市場劇烈震盪與地緣政治不確定性持續牽動市場投資情緒，觀察今年以來日股ETF受益人數變化，台新日本半導體ETF及中信日本半導體ETF增加人數最多，顯示日本半導體產業最受投資人關注，尤其在近期各家半導體設備供應商獲利普遍上修下，反映AI時代對算力需求的大幅提升，也證明AI時代對先進半導體製程設備的需求持續攀升。

台新日本半導體ETF經理人邱麒安表示，日本半導體身為全球半導體重鎮，受惠需求激增，日本半導體製造裝置協會（SEAJ）大幅上修2026年度日本半導體設備銷售額預估值至6.6兆日圓，年增26%，創歷史新高，2026-2028年複合成長率高達13.8%。

雖然日本半導體市況近期隨全球科技股修正而跌幅明顯，但這也為長線投資人創造了絕佳的逢低買進時機。隨著AI與高速運算需求持續擴張，加上日本首相積極落實振興財政，大規模補強在地半導體自主供應鏈，高純度的日本半導體材料與設備廠將迎來長線復甦，此時的價格回檔正是結構性布局的黃金買點。

中信日本半導體ETF經理人許家瑜指出，今年來中信日本半導體ETF漲幅逾四成，主要成長動能來自AI基礎建設投資持續增加。算力需求自生成式AI延伸至代理式AI，帶動雲端業者、晶圓代工廠及記憶體廠同步提高資本支出，也將全球晶圓廠設備市場帶入歷史最強勁成長周期。

高盛預估2026至2028年全球WFE市場規模將由1,503億美元成長至2,809億美元，三年累計成長近九成，並以DRAM與先進邏輯製程投資強勁。展望後市，具備先進技術、產能擴張能力及議價能力優勢的日本半導體供應鏈可望延續獲利成長動能，中長期展望正面。

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