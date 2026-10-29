高股息ETF交投火熱 訴求穩健特質受青睞

下半年來股市波動劇烈，今年來加權指數單日跌逾千點的紀錄也多集中於下半年，讓訴求穩健的高股息ETF受到關注、表現躍出。觀察下半年來日均成交量逾萬張的台股ETF績效表現，前十強中高股息ETF便強占七席。

今年來在AI浪潮帶動下，台股大盤屢創新高，但同時市場也伴隨著政經不確定風險。群益投信台股ETF研究團隊表示，台股在創新高後受國際股市震盪而表現受制，在資金輪動下，高息資產因其穩健抗震的特性，有助抵禦金融市場的波動度，成為市況波動下投資人較偏好的配置標的，連帶台股高息ETF也是交投熱絡。

從整體來看，在AI成長趨勢未變、以及包括台灣在內之主要經濟體基本面仍然穩健有撐下，台股中長期表現仍看佳，但也因評價走高後難免面臨資金調節壓力，進而造成波動加劇，而台股高息ETF因可提供股息，又有潛在的價差空間可期，是穩健型投資者在當前市場變化快速的環境下，可多加善用的工具。

群益台灣精選高息ETF（00919）經理人謝明志表示，隨AI發展由生成式AI進入代理式AI，台灣因匯集眾多全球關鍵的AI技術與零組件供應商，仍可望續享產業成長利多，中長期表現仍值關注，不過在市場料以更嚴格角度檢視AI企業實質獲利表現與資金輪動快速的環境中，建議穩健型投資人可將部分資金分散至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股來平衡投資組合風險，並可選取在金融股擁有較高配置比重的台股高息ETF。

大華優利高填息30ETF經理人郭修誠指出，隨2026東京國際工具機展（JIMTOF）登場，國際研調機構大幅上修人形機器人出貨預估，帶動機器人以及自動化概念股迎來實質放量，成為資金輪動的最佳避風港。

郭修誠分析，機器人硬體架構中的致動器占成本高達五至六成，隨著交期顯著拉長，規格升級直接帶動相關廠商平均售價（ASP）與毛利率走揚。AI伺服器供應鏈先前漲幅較大，機器人族群過去基期相對偏低，在資金輪動下展現高度防禦與評價修復優勢。

此外，包含PCB、散熱、光學鏡頭、封測、被動元件、記憶體與光通訊等基本面無虞的族群也持續有多元題材撐腰，非電族群如機器人、汽車、金融、塑化亦可同步關注。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。