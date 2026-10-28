高盛力挺韓股超跌具六成潛能 009829聚焦三箭齊發重估行情

國際金融巨頭高盛（Goldman Sachs）最新報告指出，儘管因短線AI資本支出雜音將KOSPI指數12個月目標價由12,000點修訂至9,000點，但強調晶片股評價已過度反應悲觀預期，現階段距離新目標價仍具高達62%的強勁潛在上升空間。

大華韓國KOSPI50（009829）經理人賴昱廷表示，三星電子（Samsung）與SK 海力士（SK Hynix）等記憶體雙雄即將公布關鍵財報，AI伺服器高頻寬記憶體（HBM）剛性需求未減；加上南韓「企業價值提升計劃」政策紅利與K-Culture影視文化全球外銷熱度延續，009829成分股精準對齊三大核心引擎，成為資金卡位評價修復的最佳工具。

賴昱廷指出，009829網羅南韓前50大市值龍頭，涵蓋AI半導體、政策改革受惠金融車廠及文化消費權重股。在國際重量級機構力挺韓股「過度超跌、評價極具吸引力」之際，投資人可視風險承受度，不妨透過單筆分批布局或定期定額，掌握韓股KOSPI資金重估與長線成長紅利。

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