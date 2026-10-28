快訊

市政選戰兩頭燒…蔣萬安傳身體出狀況 競辦：先取消今預排行程

鹹豬手慣犯？大咖女星遭「戳胸摟腰」頻側身躲 網見互動影片喊心疼

聽新聞
0:00 / 0:00

證交所參與彭博日本周論壇 分享ETF發展

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台灣證券交易所10月28日參加彭博ETF in Depths研討會，分享台灣ETF市場的發展成果，與交易所及國際資產管理公司會談，深化國際交流。

2026年9月底，台灣資本市場總市值突破5.35兆美元，排名全球第五。台灣具備高階製造、關鍵技術及完整產業生態系等優勢，隨著人工智慧（AI）快速發展，為資本市場注入成長動能。憑藉科技產業實力與資本市場發展的相互帶動，台灣正逐步展現「科技島」與「資本島」的發展潛力。

在資本市場持續成長的基礎上，台灣ETF市場資產規模在亞太區域排名第三。觀察市場結構，股票ETF資產規模占整體ETF市場約76%，其中，台股ETF又占股票ETF資產規模約91%，反映台股相關ETF在國內市場具有重要地位。尤其散戶投資人高度參與，投資標的以台股為主。截至2026年9月底，散戶投資人成交值占比約53%。

台灣ETF市場近年蓬勃發展，日臻完善的ETF產業生態系亦是市場成長的重要動能。截至2026年9月底，23家資產管理業者參與 ETF 市場，其中七家為國際資產管理業者。國際業者的加入，為台灣市場引進創新多元的國際經驗。證交所表示，未來將持續配合亞洲資產管理中心政策，提升台灣ETF市場的能見度與影響力，也期待透過國內外業者合作，以AI、半導體、產業強項等ETF商品拓展海外市場。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 彭博 證交所

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

主動式ETF版圖放眼全球！美國ETF規模衝16.3兆美元

北美華人會計師協會訪證交所 攜手拓展企業來台上市契機

證交所攜手 SIT 前進新加坡 SWITCH 2026 拓展臺灣創新板上市契機

證交所 TiBOOST 創新大步計畫12強揭曉 全球396件提案搶攻AI新創商機

相關新聞

260萬買00406A月領3.8萬？0050五年拚420萬 媽媽寧存郵局、兒子無奈

民眾試算260萬元投入00406A月領約3.8萬元、0050五年可累積約420萬元，媽媽仍選擇存郵局；網友提醒投資有波動及本金損失風險。

Anthropic IPO估值上看2兆美元！009819聚焦AI數據中心、電力商機

Anthropic遞交上市文件，市場估值上看2兆美元；009819聚焦AI數據中心與電力，法人看好基建長期需求。

馬斯克：機器人未來量產、記憶體缺爆 半導體ETF大啖記憶體紅利

馬斯克再開金口！特斯拉執行長馬斯克指出，機器人對記憶體需求更大，「將超乎地球的一切」，等到量產階段，記憶體短缺情況將更惡化，驅動市場重新聚焦記憶體族群，帶動台股的南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體供應鏈，成長潛力可期，法人表示，實體AI的機器人時代，除記憶體需求高漲外，客製化ASIC晶片商機更不可忽視，投資人如果看好記憶體、ASIC企業成長實力與股價暴發潛力，建議可以趁現階段台積電（2330）股價靠近半年線附近開始反彈向上後，酌量分批增加半導體ETF部位。

Anthropic啟動IPO掀熱潮 Nasdaq-100添成長動能

人工智慧（AI）產業再迎重要里程碑。AI新創公司Anthropic於26日向美國證交會（SEC）遞交上市申請，預計於那斯達克（NASDAQ）掛牌上市，法人預期將成近年最受矚目的科技IPO案件之一。富邦投信表示，繼SpaceX之後，Anthropic上市可望再度帶動市場對AI產業及美國科技股成長動能的關注，為科技產業注入新一波發展契機。

華城、士電訂單排到2030年！009831鎖定AI電網、核能與供電商機

華城、士電訂單能見度延伸至2030年，009831布局全球AI電網、核能與供電鏈，聚焦資料中心電力需求。

降息充滿變數怎麼買債？全球債連78週吸金 野村首檔混合債多賺100基點

全球債市吸金動能延續！根據EPFR及美銀全球研究部統計，截至10月21日當週，全球債券型基金淨流入121億美元，連續78週吸金，其中投資級債券型基金吸金15億美元。 隨著全球利率走向分歧，投資人更加重視信用品質與收益機會。野村投信率先引進全台首檔混合資本公司債券策略，布局持續成長的企業混合債市場。 統計截至2026年9月底，全球混合資本公司債市場規模約3,550億美元，隨著大型企業發債需求增加，投資機會持續擴大。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。