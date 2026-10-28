馬斯克：機器人未來量產、記憶體缺爆 半導體ETF大啖記憶體紅利

馬斯克再開金口！特斯拉執行長馬斯克指出，機器人對記憶體需求更大，「將超乎地球的一切」，等到量產階段，記憶體短缺情況將更惡化，驅動市場重新聚焦記憶體族群，帶動台股的南亞科（2408）、華邦電（2344）等記憶體供應鏈，成長潛力可期，法人表示，實體AI的機器人時代，除記憶體需求高漲外，客製化ASIC晶片商機更不可忽視，投資人如果看好記憶體、ASIC企業成長實力與股價暴發潛力，建議可以趁現階段台積電（2330）股價靠近半年線附近開始反彈向上後，酌量分批增加半導體ETF部位。

根據CMoney統計，截至10月28日，持有台積電作為第一大持股的半導體ETF共有五檔，除台新臺灣IC設計ETF（00947）第一大持股為創意（3443）（占11.68%）外，其他台股半導體ETF皆以護國神山台積電作為第一大持股，扮演領頭羊角色，只是各檔含積量不同，績效方面，以近一年來看，台新臺灣IC設計上漲131.86%表現最佳，若拉長至近三年，則以台新臺灣半導體30（00904）的282.84%含息報酬出頭。

00904、00947兩檔ETF經理人黃鈺民表示，半導體族群股價表現疲弱，主要來自美公債殖利率竄高影響，不過，隨美國科技企業財報表現優異，2027年業績展望續旺，仍有機會替股價短線買盤提供支撐，加上最新特斯拉執行長馬斯克指出，機器人若未來量產，對記憶體需求將缺到爆，搭配台積電最新法說上再次確認全球半導體的晶片需求強勁，獲利能見度拉高，AI需求也將持續為半導體供應鏈帶來新訂單，股價短線仍將檢視AI資本支出、記憶體需求與企業獲利，是否進一步支持。

至於中長期展望，黃鈺民預估，11月將迎來美國期中選舉與台灣地方選舉，歷史經驗顯示選舉前，市場上漲機率相對偏高，同時，在半導體產業成長趨勢未變、企業獲利基本面仍具支撐下，待外部不確定因素逐步明朗後，台股經歷波段修正後仍有機會醞釀技術性反彈契機。

黃鈺民建議，台灣AI、半導體供應鏈接單能力強，憑藉先進製程技術、成熟供應鏈生態系及長期客戶夥伴深厚關係，競爭護城河仍保持完整，全球半導體供應鏈的核心地位短期內難以被取代，建議投資人可趁目前台積電股價在半年線附近止穩，股價震盪向上階段，開始分批持有台灣半導體產業型ETF或聚焦AI擴散行情帶旺IC設計、記憶體為核心的IC設計產業ETF，掌握全球AI行情擴散下的半導體股新牛勢。

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