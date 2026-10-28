快訊

萬一台北不是首選？蔣萬安迎輝達 石舫亘曝內幕「直接聯繫黃仁勳」

日職／山本祐大3打點帶頭逆轉前東家 軟銀4連勝橫掃橫濱奪「日本一」

聽新聞
0:00 / 0:00

AI組生態系群體戰 兆豐00943「多方位配置」關鍵供應鏈隊友

經濟日報／ 記者王奐敏／台北即時報導

2026 TPCA Show台灣電路板展已於10月22日正式結束，台灣電路板協會（TPCA）預估，今年台灣電路板總產值將首度衝破新台幣「兆元」大關，達到1.13兆元的歷史新高。主要載板大廠欣興（3037）於展覽演講中指出，隨著全球AI需求爆發，硬體升級步伐加速，台灣電路板產業已從過去的「單兵作戰」，演變成上下游緊密合作的「生態系」。

兆豐電子高息等權ETF（00943）經理人吳朋鴻表示，AI帶來的是長線升級趨勢，除了核心載板廠外，建廠設備、高階材料到電源散熱等周邊領域也將同步受惠。00943專注「多元電子、股息潛力、成長動能」三大題材，全面納入這條供應鏈的關鍵領域，提供投資人參與兆元AI商機的多元選擇。

兆豐投信指出，要打造一顆頂尖的AI晶片，不能只靠單一廠商，更需要整體產業鏈的強力支援。觀察00943的成分股配置，幾乎涵蓋了這條完整的AI升級鏈，包括一、晶圓與載板建廠夥伴：納入朋億*（6613）、漢科（3402）等建廠與設備工程大廠，直接受惠各大半導體與載板廠擴建先進廠房的需求。二、晶片封裝關鍵材料：配置長華*（8070）等材料大廠，在晶片與載板材料供應吃緊的趨勢下，掌握關鍵議價優勢。三、穩定供電與高效散熱，以及硬體升級：網羅力致（3483）、致新（8081）、矽創（8016）、凡甲（3526）、碩天（3617）、群光（2385）、安勤（3479）等，解決AI伺服器運作時的龐大用電、散熱與核心零組件升級需求。

00943追蹤「台灣指數公司特選台灣上市上櫃電子成長高息等權重指數」，特色在於「等權重」配置，也就是平均將資金分散投資在50檔符合股息條件、獲利成長的電子優質企業。這種機制不僅能避免單一股票波動過大的風險，還會在定期調整時自動執行「高位部分調節、低位加碼潛力股」的再平衡操作。隨著台灣電路板產業產值破兆、AI軟硬體價值不斷提升，00943不僅能幫投資人聚焦科技股長線多元成長，且提供收益分配的機會，是參與AI產業黃金期的優質配置選擇。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

兆豐 00943兆豐台灣電子成長高息等權重

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

TPCA Show 2026登場！AI帶旺PCB產值上看1.13兆 009828搶攻台日韓供應鏈

台光電攻漲停！009828持股權重達9.27％ 法人揭AI高階PCB材料升級商機

PCB族群跌深反彈！009828漲逾4％ 經理人：AI產業尚未見泡沫跡象

台積電Q3每股賺29.43元！AI帶動半導體擴產 00891含積量39.9％受矚目

相關新聞

260萬買00406A月領3.8萬？0050五年拚420萬 媽媽寧存郵局、兒子無奈

民眾試算260萬元投入00406A月領約3.8萬元、0050五年可累積約420萬元，媽媽仍選擇存郵局；網友提醒投資有波動及本金損失風險。

Anthropic IPO估值上看2兆美元！009819聚焦AI數據中心、電力商機

Anthropic遞交上市文件，市場估值上看2兆美元；009819聚焦AI數據中心與電力，法人看好基建長期需求。

華城、士電訂單排到2030年！009831鎖定AI電網、核能與供電商機

華城、士電訂單能見度延伸至2030年，009831布局全球AI電網、核能與供電鏈，聚焦資料中心電力需求。

降息充滿變數怎麼買債？全球債連78週吸金 野村首檔混合債多賺100基點

全球債市吸金動能延續！根據EPFR及美銀全球研究部統計，截至10月21日當週，全球債券型基金淨流入121億美元，連續78週吸金，其中投資級債券型基金吸金15億美元。 隨著全球利率走向分歧，投資人更加重視信用品質與收益機會。野村投信率先引進全台首檔混合資本公司債券策略，布局持續成長的企業混合債市場。 統計截至2026年9月底，全球混合資本公司債市場規模約3,550億美元，隨著大型企業發債需求增加，投資機會持續擴大。

台股跳空開高！個股成交第一00406A 零股前五大這三檔個股入列

台股今（28）日跳空開高，一度大漲945點，收復季線大關且站上47,000點，投資人仍持續加碼，記憶體相關個股為熱門成交標的。盤中個股成交前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾34萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾16萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾11萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾23萬張排名第二、力積電（6770）逾15萬張排名第四。

台股補跌成識貨人補貨機會！這5檔 ETF 湧入十位數資金淨流入

該來的躲不掉，颱風加上連假台股沒跌到的份，在昨（27）日一次灌入，所幸尾盤拉出長下影線，守住46K大關。ETF市場也湧現跌深買進力道，單日新增發行張數增加最多的前五名，換算淨申購金額都破億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。