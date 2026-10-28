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證交所參與彭博日本周論壇 分享ETF發展

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導

台灣證券交易所於10月28日參加彭博ETF in Depths研討會，分享台灣ETF市場的發展成果，與交易所及國際資產管理公司會談，深化國際交流。

2026年9月底，台灣資本市場總市值突破5.35兆美元，排名全球第5。台灣具備高階製造、關鍵技術及完整產業生態系等優勢，隨著人工智慧（AI）快速發展，為資本市場注入成長動能。憑藉科技產業實力與資本市場發展的相互帶動，台灣正逐步展現「科技島」與「資本島」的發展潛力。

在資本市場持續成長的基礎上，台灣ETF市場資產規模在亞太區域排名第3。進一步觀察市場結構，股票ETF資產規模占整體ETF市場約76%，其中，台股ETF又占股票ETF資產規模約91%，反映台股相關ETF在國內市場具有重要地位。尤其散戶投資人高度參與，投資標的以台股為主。截至2026年9月底，散戶投資人成交值占比約53%。

台灣ETF市場近年蓬勃發展，日臻完善的ETF產業生態系亦是市場成長的重要動能。截至2026年9月底，23家資產管理業者參與ETF市場，其中7家為國際資產管理業者。國際業者的加入，為台灣市場引進創新多元的國際經驗。證交所表示，未來將持續配合亞洲資產管理中心政策，提升台灣ETF市場的能見度與影響力，也期待透過國內外業者合作，以AI、半導體、產業強項等ETF商品拓展海外市場。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 彭博 證交所

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