華城、士電訂單排到2030年！009831鎖定AI電網、核能與供電商機

AI資料中心建設持續推進，電力供應成為市場關注焦點。台灣重電大廠華城（1519）、士電（1503）訂單能見度均延伸至2030年，反映全球電網升級與資料中心供電需求。10月29日掛牌的FT核心AI電力算力ETF（009831），則將投資範圍從台灣重電延伸至全球電力供應鏈，涵蓋發電、輸配電及AI相關產業。

根據市場資料，華城AI資料中心相關訂單由約120億元增加至200億元，主要供應美國市場；士電在手訂單則超過600億元。儘管市場近期出現AI資本支出放緩疑慮，摩根士丹利10月中旬仍預估，2027年科技巨頭與AI雲端業者資本投入將達1.58兆美元，較2026年約9,800億美元增加逾六成，顯示AI基礎建設仍有龐大投資規模。

不過，AI資料中心能否順利啟用，除了資金與晶片，電力供應同樣重要。摩根士丹利預估，美國2028年資料中心電力缺口可能達32GW，約占需求三分之一。從電網接入、變壓器交期到地方審批，都可能影響機房建置進度，也讓電力設備與能源供應商受到市場關注。

以009831追蹤指數為例，電力供應鏈涵蓋10檔企業，包括提供變壓器、開關設備及配電系統的伊頓（Eaton），該公司規劃於2027年啟用美國新變壓器廠；全球主要鈾礦供應商卡梅科（Cameco），則透過鈾礦業務及持有西屋電氣49%股權，參與核能產業。其他成分企業還包括香港中電控股、日本關西電力，以及備援發電設備商Generac等。

對關注華城、士電等台股重電族群的投資人而言，009831提供不同的產業配置方向。其追蹤指數不含台股，除了電力供應鏈，也涵蓋AI硬體、平台軟體及應用領域，將投資範圍延伸至海外AI基礎建設產業鏈。不過，電力需求成長與企業訂單增加，仍不代表相關股價或ETF報酬必然上漲，後續仍須觀察資本支出實際落地情況。

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