260萬買00406A月領3.8萬？0050五年拚420萬 媽媽寧存郵局、兒子無奈

長輩辛苦存下的錢，究竟該安穩放銀行，還是拿來投資ETF？近日一名民眾在Dcard理財板分享，媽媽將工作多年累積的260多萬元全部放在郵局，讓他覺得有些可惜。他試算，如果拿260萬元投入主動中信台灣收益ETF（00406A），按照目前配息水準，每個月大約能領3.8萬元，現金流可能改善不少，卻始終無法說服媽媽。

原PO進一步表示，即使不追求配息，將260萬元投入元大台灣50（0050），假設年報酬率10%，五年後也有機會累積至約420萬元。不過，媽媽對投資完全不心動，認為錢放郵局至少不會變少。雙方對於資產運用的想法不同，也讓原PO感嘆這筆存款一直沒有更積極的規劃。

貼文曝光後，不少留言認為，長輩重視本金安全並沒有錯，尤其投資股票、ETF都可能面臨虧損。有人直言「不用操心別人的錢」、「如果她真的完全不能接受虧損，那郵局可能就是最適合她的」，也有人提醒「你拿得住不代表你媽拿得住」，認為不應只看到配息，卻忽略市場波動及本金損失的風險。

針對00406A的配息試算，也有人質疑是否過度樂觀，留言表示「沒有人能保證406a配息會一直穩定下去」，還有人反問「你媽若投資心態不對，到時候若大盤下跌，她一定會怪你害她賠錢」。部分留言則指出，長輩可能經歷過金融危機，對投資風險的看法與年輕世代不同，不能只用預期報酬率衡量。

不過，也有留言提出折衷做法，認為不必一次投入全部存款，可以先從小額投資開始，或比較其他銀行的存款利率。有人分享「先拿30萬出來買」，也有人建議「不用急著要長輩馬上投入股市」。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。