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Anthropic IPO估值上看2兆美元！009819聚焦AI數據中心、電力商機

聯合新聞網／ 綜合報導
台股行情大好之下，投資台股幾成全民運動，證券史上出現前所未見的資金荒。示意圖。圖／聯合報系資料照片 余承翰
台股行情大好之下，投資台股幾成全民運動，證券史上出現前所未見的資金荒。示意圖。圖／聯合報系資料照片 余承翰

美國人工智慧大型模型業者Anthropic日前向美國證券交易委員會遞交公開上市文件，市場預期估值上看1.5兆至2兆美元，可望刷新全球史上最大首次公開發行（IPO）紀錄。消息帶動AI概念股全面回溫。法人表示，觀察Anthropic目前釋出對算力的需求以及對供應商的承諾，AI基建需求能見度非常長，AI產業仍處於早期擴張階段，建議投資人可透過AI基建相關概念的ETF進行布局，參與AI產業長期成長機會。

中信數據及電力ETF（009819）經理人陳雯卿表示，這次Anthropic上市文件值得關注的，是Anthropic對算力的長期承諾。該公司未來7至10年對外採購算力及相關合作的承諾金額已超過6,000億美元，而且多數合約不能取消。其中對博通的承諾支出達1,612億美元，博通也聯合美銀、花旗、摩根士丹利與黑石，合計提供630億美元融資。陳雯卿認為，這代表AI業者看好算力需求的長期發展，金融機構也願意出資支持。AI基礎建設不是短期題材，而是有長期合約支撐的實質需求。

陳雯卿進一步分析，Anthropic的營收與經營效率同步改善，也讓AI投資回報更具說服力。該公司2026年上半年營收達162.86億美元，約為去年同期的14倍，第二季更已轉為營業獲利。截至第二季，每投入1美元算力可創造2.08美元營收，遠高於2025年第一季的0.4美元。此外，目前已有超過半數《財富》500強企業採用Anthropic服務，且有大量企業客戶每年支付超過10萬美元。陳雯卿表示，相較於大型企業整體IT及營運支出規模，目前AI相關支出占比仍偏低，顯示企業AI導入仍處於早期階段，未來隨著應用場景持續擴大，相關需求仍具相當大的成長空間。

陳雯卿認為，AI產業已逐漸形成正向循環。當模型業者營收成長，將進一步擴大算力採購；而算力需求增加，又需要更多數據中心及穩定電力作為支撐。因此，從晶片、伺服器、網通設備，到機房建置、散熱、電網與發電設備，整條AI基礎建設產業鏈都可望受惠。尤其近年全球科技巨頭積極簽署長期購電協議（PPA），顯示市場關注焦點已逐漸從晶片供給轉向電力供應能力。未來能否取得充足且穩定的電力資源，將成為影響AI擴張速度的重要關鍵，也使電力基礎建設的重要性持續提升。

不過陳雯卿也提醒，Anthropic上市後的股價表現，將是市場檢驗AI估值的重要指標，短期市場波動難以避免。但從長期算力合約、融資支持到企業付費需求的成長來看，AI產業仍處於早期擴張階段。投資人可透過009819等聚焦AI基建相關產業的主題型ETF，分批布局數據中心與電力兩大AI基建核心領域，參與AI產業的長期成長機會。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009819中信美國數據中心及電力 Anthropic IPO 電力 ETF

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