快訊

以色列大選膠著 總理大位花落誰家？門面總統說了算

獨／家家爆「貪杯」離開相信音樂 隱忍10年真相曝！扛經濟重擔靠酒精麻醉

昨天才抽號次 北市議員候選人陳重文又遭檢調搜索

聽新聞
0:00 / 0:00

降息充滿變數怎麼買債？全球債連78週吸金 野村首檔混合債多賺100基點

聯合新聞網／ 綜合報導
全球債券基金連78週吸金，野村推出首檔混合資本公司債基金，主打投資級企業信用基礎與逾100基點的利差優勢。記者許正宏／攝影
全球債券基金連78週吸金，野村推出首檔混合資本公司債基金，主打投資級企業信用基礎與逾100基點的利差優勢。記者許正宏／攝影

全球債市吸金動能延續！根據EPFR及美銀全球研究部統計，截至10月21日當週，全球債券型基金淨流入121億美元，連續78週吸金，其中投資級債券型基金吸金15億美元。

隨著全球利率走向分歧，投資人更加重視信用品質與收益機會。野村投信率先引進全台首檔混合資本公司債券策略，布局持續成長的企業混合債市場。

統計截至2026年9月底，全球混合資本公司債市場規模約3,550億美元，隨著大型企業發債需求增加，投資機會持續擴大。

野村混合資本公司債券基金經理人Julian Marks表示，全球主要央行貨幣政策受到通膨、經濟成長及能源價格牽動，市場對未來利率走勢的預期可能反覆調整。

在利率仍具不確定性、信用市場評價出現分化之際，債券投資不宜僅仰賴降息帶動資本利得，更應重視企業信用體質、收益來源及信用利差補償。

投資級企業發債需求擴大 混合債提供額外收益機會

Julian Marks指出，混合資本公司債主要由具投資等級信用體質的大型非金融企業發行，涵蓋公用事業、能源、電信及民生消費等產業。

由於受償順位低於一般優先順位公司債，且具有票息遞延及延期贖回等特殊條款，因此通常提供較高的信用利差，讓投資人有機會在投資級企業的信用基礎上，取得額外收益補償。

隨著歐洲企業持續運用混合債優化資本結構，以及美國市場發行量增加，混合資本公司債的市場廣度與投資機會持續擴大。

Julian Marks指出，混合資本公司債相較其他信用資產，目前估值仍較其合理價值存在超過100個基點的利差空間，反映市場對次順位及特殊債券條款所要求的額外補償，也提供主動選債的相對價值機會。

利率波動考驗選債能力 聚焦現金流與信用利差

展望後市，Julian Marks認為，通膨、能源價格及地緣政治仍是影響全球利率與信用市場的關鍵變數。

若通膨壓力再度升高，央行可能延長限制性貨幣政策，金融情勢趨緊也可能推升信用利差，因此現階段投資策略應從單純判斷利率方向，轉向評估信用基本面與個券相對價值。

產業布局方面，Julian Marks表示混合資本公司債投資機會涵蓋公用事業、能源、電信及民生消費等領域，選債仍應回歸個別企業的產業地位、現金流能見度及資產負債表。

除了殖利率，更須評估信用利差是否足以補償次順位、票息遞延及延期贖回等風險，並透過跨產業與發行人的分散配置，管理個別信用風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

降息 債市 債券 公司債 野村投信

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

台達電、聯發科跌到攤不下去！股民崩潰：賺錢沒跟到、虧錢卻跟上

0050「扣款日」選錯10年會少賺多少？股海老牛：真正拉開差距是停扣

PCB/CCL受惠於供需吃緊 大摩、高盛一致看好這三檔台股

中東緊張局勢露曙光 台指期夜盤大漲500點

相關新聞

華城、士電訂單排到2030年！009831鎖定AI電網、核能與供電商機

華城、士電訂單能見度延伸至2030年，009831布局全球AI電網、核能與供電鏈，聚焦資料中心電力需求。

260萬買00406A月領3.8萬？0050五年拚420萬 媽媽寧存郵局、兒子無奈

民眾試算260萬元投入00406A月領約3.8萬元、0050五年可累積約420萬元，媽媽仍選擇存郵局；網友提醒投資有波動及本金損失風險。

Anthropic IPO估值上看2兆美元！009819聚焦AI數據中心、電力商機

Anthropic遞交上市文件，市場估值上看2兆美元；009819聚焦AI數據中心與電力，法人看好基建長期需求。

降息充滿變數怎麼買債？全球債連78週吸金 野村首檔混合債多賺100基點

全球債市吸金動能延續！根據EPFR及美銀全球研究部統計，截至10月21日當週，全球債券型基金淨流入121億美元，連續78週吸金，其中投資級債券型基金吸金15億美元。 隨著全球利率走向分歧，投資人更加重視信用品質與收益機會。野村投信率先引進全台首檔混合資本公司債券策略，布局持續成長的企業混合債市場。 統計截至2026年9月底，全球混合資本公司債市場規模約3,550億美元，隨著大型企業發債需求增加，投資機會持續擴大。

台股跳空開高！個股成交第一00406A 零股前五大這三檔個股入列

台股今（28）日跳空開高，一度大漲945點，收復季線大關且站上47,000點，投資人仍持續加碼，記憶體相關個股為熱門成交標的。盤中個股成交前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾34萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾16萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾11萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾23萬張排名第二、力積電（6770）逾15萬張排名第四。

台股補跌成識貨人補貨機會！這5檔 ETF 湧入十位數資金淨流入

該來的躲不掉，颱風加上連假台股沒跌到的份，在昨（27）日一次灌入，所幸尾盤拉出長下影線，守住46K大關。ETF市場也湧現跌深買進力道，單日新增發行張數增加最多的前五名，換算淨申購金額都破億元。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。