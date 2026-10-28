降息充滿變數怎麼買債？全球債連78週吸金 野村首檔混合債多賺100基點

全球債市吸金動能延續！根據EPFR及美銀全球研究部統計，截至10月21日當週，全球債券型基金淨流入121億美元，連續78週吸金，其中投資級債券型基金吸金15億美元。

隨著全球利率走向分歧，投資人更加重視信用品質與收益機會。野村投信率先引進全台首檔混合資本公司債券策略，布局持續成長的企業混合債市場。

統計截至2026年9月底，全球混合資本公司債市場規模約3,550億美元，隨著大型企業發債需求增加，投資機會持續擴大。

野村混合資本公司債券基金經理人Julian Marks表示，全球主要央行貨幣政策受到通膨、經濟成長及能源價格牽動，市場對未來利率走勢的預期可能反覆調整。

在利率仍具不確定性、信用市場評價出現分化之際，債券投資不宜僅仰賴降息帶動資本利得，更應重視企業信用體質、收益來源及信用利差補償。

投資級企業發債需求擴大 混合債提供額外收益機會

Julian Marks指出，混合資本公司債主要由具投資等級信用體質的大型非金融企業發行，涵蓋公用事業、能源、電信及民生消費等產業。

由於受償順位低於一般優先順位公司債，且具有票息遞延及延期贖回等特殊條款，因此通常提供較高的信用利差，讓投資人有機會在投資級企業的信用基礎上，取得額外收益補償。

隨著歐洲企業持續運用混合債優化資本結構，以及美國市場發行量增加，混合資本公司債的市場廣度與投資機會持續擴大。

Julian Marks指出，混合資本公司債相較其他信用資產，目前估值仍較其合理價值存在超過100個基點的利差空間，反映市場對次順位及特殊債券條款所要求的額外補償，也提供主動選債的相對價值機會。

利率波動考驗選債能力 聚焦現金流與信用利差

展望後市，Julian Marks認為，通膨、能源價格及地緣政治仍是影響全球利率與信用市場的關鍵變數。

若通膨壓力再度升高，央行可能延長限制性貨幣政策，金融情勢趨緊也可能推升信用利差，因此現階段投資策略應從單純判斷利率方向，轉向評估信用基本面與個券相對價值。

產業布局方面，Julian Marks表示混合資本公司債投資機會涵蓋公用事業、能源、電信及民生消費等領域，選債仍應回歸個別企業的產業地位、現金流能見度及資產負債表。

除了殖利率，更須評估信用利差是否足以補償次順位、票息遞延及延期贖回等風險，並透過跨產業與發行人的分散配置，管理個別信用風險。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。