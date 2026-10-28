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台股跳空開高！個股成交第一00406A 零股前五大這三檔個股入列
台股今（28）日跳空開高，一度大漲945點，收復季線大關且站上47,000點，投資人仍持續加碼，記憶體相關個股為熱門成交標的。盤中個股成交前五大有三檔ETF，包括主動中信台灣收益（00406A）逾34萬張排名第一、群益臺灣加權正2（00685L）逾16萬張排名第三、主動統一台股增長（00981A）逾11萬張排名第五。其他個股為友達（2409）逾23萬張排名第二、力積電（6770）逾15萬張排名第四。
至於盤中零股成交量前五大，包括元大台灣50（0050）有255萬，華邦電（2344）有137萬，南亞科（2408）有127萬，南亞有120萬，主動中信台灣收益有94萬，前五大有兩檔ETF。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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