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台股補跌成識貨人補貨機會！這5檔 ETF 湧入十位數資金淨流入

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
近一日新增發行張數最多的前五名ETF。資料來源：CMoney 統計至10／27 高瑜君／製表
近一日新增發行張數最多的前五名ETF。資料來源：CMoney 統計至10／27 高瑜君／製表

該來的躲不掉，颱風加上連假台股沒跌到的份，在昨（27）日一次灌入，所幸尾盤拉出長下影線，守住46K大關。ETF市場也湧現跌深買進力道，單日新增發行張數增加最多的前五名，換算淨申購金額都破億元。

最受矚目的主動統一台股增長（00981A），新增發行張數就超過18萬張，合計約49.5億資金淨流入。主動統一（1216）台股增長股價今（28）日更立即強勢表態，盤中上漲3.8%，是否能進一步帶動資金進場意願回溫，將成後續關注焦點。

觀察最近一日ETF申購買回清單，3百多檔ETF中，有72檔迎來淨申購買進力道。新增發行張數增加最多的前五名，依序為主動中信台灣收益、主動統一台股增長、主動統一升級50、凱基台灣TOP50、元大台灣50正2，新增發行張數都超過10萬張以上。

進一步觀察買氣最旺的主動中信台灣收益、00981A淨值表現，主動中信台灣收益憑藉高配息率帶來的超人氣，雖淨值持續在8-9元間徘徊，但買氣依舊紅不讓，換算單日湧入127.5億元資金。至於掛牌後股價一路高歌猛進，甚至10月間還創新高的主動統一台股增長，近期淨值則穩定維持在27-28元間，換算單日淨流入金額逼近50億元。

至於股市是否有望在近期迎來反轉，統一投信台股研究團隊表示，短期內AI相關供應鏈仍可能因零組件短缺或設計延遲等生產挑戰，導致股價波動。但從近期美股財報和重量級大廠法說皆可驗證，AI長線需求在未來2-3年內不會有太大改變，若因消息面雜音導致拉回，可視為逢低布局機會。

隨著新晶片持續升級，帶動出貨量成長，進而提升產品平均銷售單價，將進一步鞏固產業長期獲利潛力，尤其看好具備專利、高毛利優勢，且財務體質健全的上游關鍵零組件廠商。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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