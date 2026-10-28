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台股ETF上週受益人數增32.9萬 總人數1958萬創新高

中央社／ 台北28日電

受全球AI科技股回檔影響，台股上週下跌1069.83點，連2跌，2週重跌約3272點；根據集保結算所截至10月22日的最新統計資料，上週台股ETF受益人數增32.9萬人。

累計今年以來，台股ETF總受益人數增加約740.66萬人，總人數達到1958萬人，連2週創新高。

根據投信統計上週台股ETF受益人數週增排行榜，主動中信台灣收益受益人數週增5萬9164人排第1；另外主動群益核心50上週新掛牌，挹注受益人數增加4萬9144人。

排行榜第3、4名為熱門ETF元大台灣50和元大高股息，上週受益人數分別週增4萬2518人和2萬5265人。

隨著主動群益核心50新兵加持，目前台股ETF檔數累計達到95檔，同步創新高。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 ETF 受益人數

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