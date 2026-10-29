AI商機不只台積電！00410A布局南亞、玉晶光…兩檔個股表現受矚

AI投資熱潮不只看晶片，連傳統塑化股、光學鏡頭廠也開始受到關注。隨著資料中心持續擴建、AI應用逐漸增加，市場焦點正從大型半導體公司，延伸到電子材料、散熱及光學元件等領域。

從主動永豐科技趨勢（00410A）的持股變化來看，南亞與玉晶光就是兩個值得觀察的例子。

先看南亞。過去提到這家公司，多數人會想到塑膠、化工產品，但南亞也有電子材料業務，包括銅箔基板（CCL）及玻纖布等，與電子產業供應鏈有關...00410A在9月布局南亞，9月30日持股比重為2.66%，到了10月15日提高至4.32%；若以9月2日至10月15日計算，南亞股價上漲近32%，成為基金近期調整持股的觀察案例。

另一檔玉晶光，則是從光學鏡頭切入新應用；除既有的手機鏡頭業務，AI眼鏡、AR／VR等產品的發展，也讓精密光學需求受到關注。

00410A在9月開始布局玉晶光，9月30日持股比重為1.39%，10月15日提高至3.67%。依提供的區間資料，玉晶光從9月17日至10月15日股價上漲近16%，顯示這段期間光學題材同樣有市場表現。

把南亞和玉晶光放在一起看，兩家公司做的產品不同，卻反映同一個趨勢：AI相關投資機會正在往更多產業延伸。

個股 9/30持股比重 10/15持股比重 變化 南亞 2.66% 4.32% +1.66個百分點 玉晶光 1.39% 3.67% +2.28個百分點

除晶片與伺服器，電子材料、散熱、高速傳輸，以及新型態終端設備，也逐漸成為市場觀察重點。對主動式ETF而言，能否從不同產業找出具有成長潛力的企業，是持股調整的重要課題。

南亞與玉晶光的案例，可以用來觀察00410A如何擴大選股範圍，但後續表現仍要回到企業營運、獲利成長及市場評價，才能判斷相關題材是否真正轉化為長期成果。

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