快訊

什麼鬼話都信？五星座最容易無條件相信別人

重提2024柯文哲冷嗆侯友宜惹怒陳佩琪 趙少康：無意檢討任何人

聽新聞
0:00 / 0:00

AI商機不只台積電！00410A布局南亞、玉晶光…兩檔個股表現受矚

聯合新聞網／ 綜合報導
主動永豐科技趨勢（00410A）9月布局南亞與玉晶光，截至10月15日，兩檔股票在指定觀察區間分別上漲近32%及16%，反映基金選股範圍延伸至電子材料與光學產業。聯合報系資料照
主動永豐科技趨勢（00410A）9月布局南亞與玉晶光，截至10月15日，兩檔股票在指定觀察區間分別上漲近32%及16%，反映基金選股範圍延伸至電子材料與光學產業。聯合報系資料照

AI投資熱潮不只看晶片，連傳統塑化股、光學鏡頭廠也開始受到關注。隨著資料中心持續擴建、AI應用逐漸增加，市場焦點正從大型半導體公司，延伸到電子材料、散熱及光學元件等領域。

從主動永豐科技趨勢（00410A）的持股變化來看，南亞玉晶光就是兩個值得觀察的例子。

先看南亞。過去提到這家公司，多數人會想到塑膠、化工產品，但南亞也有電子材料業務，包括銅箔基板（CCL）及玻纖布等，與電子產業供應鏈有關...00410A在9月布局南亞，9月30日持股比重為2.66%，到了10月15日提高至4.32%；若以9月2日至10月15日計算，南亞股價上漲近32%，成為基金近期調整持股的觀察案例。

另一檔玉晶光，則是從光學鏡頭切入新應用；除既有的手機鏡頭業務，AI眼鏡、AR／VR等產品的發展，也讓精密光學需求受到關注。

00410A在9月開始布局玉晶光，9月30日持股比重為1.39%，10月15日提高至3.67%。依提供的區間資料，玉晶光從9月17日至10月15日股價上漲近16%，顯示這段期間光學題材同樣有市場表現。

把南亞和玉晶光放在一起看，兩家公司做的產品不同，卻反映同一個趨勢：AI相關投資機會正在往更多產業延伸。

個股

9/30持股比重

10/15持股比重

變化

南亞

2.66%

4.32%

+1.66個百分點

玉晶光

1.39%

3.67%

+2.28個百分點

除晶片與伺服器，電子材料、散熱、高速傳輸，以及新型態終端設備，也逐漸成為市場觀察重點。對主動式ETF而言，能否從不同產業找出具有成長潛力的企業，是持股調整的重要課題。

南亞與玉晶光的案例，可以用來觀察00410A如何擴大選股範圍，但後續表現仍要回到企業營運、獲利成長及市場評價，才能判斷相關題材是否真正轉化為長期成果。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 玉晶光 台積電 南亞 布局 個股 ETF

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

聯發科跌到股民崩潰！他哭喊「把錢還來」反釣出另一票苦主

006208分割有望1拆8！長抱10年有多驚人？莎莉：月存1萬試算變539萬

漲939點是逃命波？陳嘉偉警告台積電「季線下彎」：明早出清、恐測五年線

台積電追上聯發科靠這招？股民見股價崩潰：不是叫你把發哥往下拉

相關新聞

AI商機不只台積電！00410A布局南亞、玉晶光…兩檔個股表現受矚

00410A持股擴及南亞、玉晶光，AI題材從晶片延伸至電子材料與光學；兩股持股比重均升，市場表現受矚。

高股息ETF交投火熱 訴求穩健特質受青睞

下半年來股市波動劇烈，今年來加權指數單日跌逾千點的紀錄也多集中於下半年，讓訴求穩健的高股息ETF受到關注、表現躍出。觀察下半年來日均成交量逾萬張的台股ETF績效表現，前十強中高股息ETF便強占七席。

歷史經驗 美股ETF下月有戲

美股周二（27日）全面收高，帶動美股ETF表現走強。從歷年統計來看，11月美股表現居全球主要股市之冠，隨著年底行情逐步升溫，搭配美股企業獲利與AI成長題材，美股ETF有望成為投資人掌握年底行情的布局焦點。

九檔日股ETF標的 績效搶眼

日本政府積極作多股市，推出多項鼓勵散戶進場政策，如股票分割和降低投資金額，促使家庭資金更容易直接進入日本股市中，加上半導體產業大幅成長，帶動日股屢創新高，展開長達一年的多頭氣勢，也激勵日股ETF強勁的漲升行情。

009832 打包美股金銀巨頭

兆豐投信發行的兆豐美國黃金礦業ETF（009832）於今（29）日掛牌上市，為國內首檔聚焦美國金礦企業的ETF，該基金追蹤NYSE TIP美國黃金礦業指數，成分涵蓋58檔美股掛牌的黃金、白銀礦業企業。

009831今掛牌 瞄準AI算力

AI產業投資主軸正從過去的「硬體建設」逐步邁向「應用變現」。隨著全球生成式AI快速普及，市場資金除持續關注晶片與伺服器外，也開始聚焦電力供應、雲端平台與AI軟體應用等新一波受惠領域。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。