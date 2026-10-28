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AI巨頭1.58兆美元砸基建！電力、算力商機升溫 009831明日掛牌

聯合新聞網／ 綜合報導
FT核心AI電力算力ETF（009831）預計10月29日掛牌，布局全球50檔AI相關企業，涵蓋電力供應、晶片、伺服器及軟體應用等領域。記者曾吉松／攝影
FT核心AI電力算力ETF（009831）預計10月29日掛牌，布局全球50檔AI相關企業，涵蓋電力供應、晶片、伺服器及軟體應用等領域。記者曾吉松／攝影

全球AI競賽進入資本支出高峰，科技巨頭砸下重金，誰能成為最大贏家？根據摩根士丹利（Morgan Stanley Research）預估，2027年全球主要大型雲端服務商（Hyperscalers）及新興雲端業者（Neoclouds）相關資本支出規模上看1.58兆美元，約新台幣50兆元。隨著AI投資從晶片採購擴大至資料中心、網路通訊及電力基礎設施，市場關注焦點也逐漸從單一晶片龍頭，轉向整體AI供應鏈。看準此一趨勢，富蘭克林華美投信推出FT核心AI電力算力ETF（009831），預計10月29日（四）正式掛牌上市，提供投資人參與全球AI基礎建設商機的新選擇。

從科技巨頭資本支出來看，摩根士丹利預估，2027年Google相關投入達3,750億美元、Amazon達2,700億美元、Meta達2,210億美元、Microsoft達2,090億美元，顯示AI基礎建設已成為全球科技業的重要投資方向。

進一步拆解供應鏈，摩根士丹利估計，半導體與伺服器相關市場機會達6,720億美元，網路與光通訊達2,150億美元，資料中心基礎建設達1,190億美元，記憶體與儲存相關領域則達2,170億美元。相關數據反映，AI投資效益正由GPU與伺服器，逐步擴散至高速傳輸、記憶體、電力供應及散熱設備等領域。

富蘭克林華美投信表示，AI上半場聚焦晶片效能，下半場則更重視算力能否有效運作與商業化。 當資料中心規模持續擴張，除了高效能晶片，更需要穩定電力、高速網路、軟體平台及終端應用共同支撐，AI產業鏈也因此呈現多元發展。

FT核心AI電力算力ETF（009831）以「電力＋算力」為核心投資概念，布局全球AI關鍵產業鏈，涵蓋電力供應、AI晶片、伺服器、軟體及應用等領域，透過全球50檔AI相關企業，掌握AI基礎建設與應用發展的長期趨勢。

富蘭克林華美投信指出，AI產業的投資機會不應只看誰製造最強晶片，更應關注誰能支撐龐大的算力需求。隨著AI資本支出持續擴張，009831將於10月29日正式掛牌上市，讓投資人有機會透過單一ETF參與全球AI產業鏈的成長契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009831FT核心AI電力算力 ETF 不配息 新台幣 Google 電力 美元 富蘭克林華美投信

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