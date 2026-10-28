主動ETF績效出爐！00410A漲16.83%居第二 選股布局高力、聯亞受矚
主動式ETF不只比績效，也比經理人能不能跟上產業輪動。根據CMoney統計，8月3日至10月15日期間，主動群益科技創新（00992A）以17.25%的報酬率排名第一，主動永豐科技趨勢（00410A）則以16.83%位居第二。
兩檔基金報酬率相差0.42個百分點，也讓00410A的持股配置與選股策略受到關注。
|ETF代碼
|ETF名稱
|8/3～10/15
|十月以來表現
(9/30～10/15)
|00992A
|主動群益科技創新
|17.25%
|-5.07%
|00410A
|主動永豐科技趨勢
|16.83%
|-3.30%
|00400A
|主動國泰動能高息
|15.55%
|-2.91%
|00987A
|主動台新優勢成長
|14.64%
|-3.80%
|00405A
|主動富邦台灣龍耀
|14.23%
|-2.74%
|00996A
|主動兆豐台灣豐收
|13.88%
|-5.51%
|00980A
|主動野村臺灣優選
|13.53%
|-4.91%
|00985A
|主動野村台灣50
|13.39%
|-4.17%
|00984A
|主動安聯台灣高息
|11.07%
|-2.86%
|00981A
|主動統一台股增長
|10.86%
|-3.58%
|00403A
|主動統一升級50
|10.54%
|-3.73%
|00407A
|主動凱基台灣
|10.30%
|-3.55%
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|10.23%
|0.89%
|00982A
|主動群益台灣強棒
|8.70%
|-1.96%
|00406A
|主動中信台灣收益
|8.52%
|-6.14%
|00993A
|主動安聯台灣
|8.01%
|-4.61%
|00999A
|主動野村臺灣高息
|7.64%
|-2.87%
|00991A
|主動復華未來50
|7.45%
|-4.14%
|00404A
|主動聯博動能50
|7.28%
|-4.76%
|00994A
|主動第一金台股優
|7.05%
|-4.95%
|00995A
|主動中信台灣卓越
|7.03%
|-2.00%
|00408A
|主動第一金優股息
|3.87%
|-3.81%
資料來源：CMoney，2026/10/15
進一步觀察00410A的產業配置，截至10月15日，半導體占25.88%、電子零組件占18.89%、通信網路占13.31%，三大產業合計58.08%。
其中，電子零組件今年以來上漲124.78%，8月3日至10月15日也有17.33%的漲幅，表現相對突出。從散熱、電子材料到高速傳輸，這些領域都與AI伺服器及相關設備的升級需求有關，也成為這波科技股行情受到關注的方向。
除了產業選擇，經理人實際買進、減碼哪些股票，也能看出操作方向。以8月為例，00410A提高高力與聯亞的持股配置，兩檔股票在8月3日至31日期間分別上漲25%及97.21%；同期間則調降台積電、貿聯-KY與中砂的配置。
到了9月，基金進一步提高力旺、全新及中砂的持股，三檔股票當月分別上漲37.71%、15.72%及41%，反映經理人會隨著市場變化調整布局，而非固定持有同一批股票。
值得注意的是，00410A的選股範圍也不只半導體。從持股資料來看，基金9月新增南亞與玉晶光，其中南亞除了傳統塑化業務，也涉及電子材料；玉晶光則以光學鏡頭為主要業務，並受到AI眼鏡等新應用題材關注。
南亞自9月2日至10月15日股價上漲近32%，玉晶光自9月17日至10月15日上漲近16%，兩檔股票的表現，也讓市場看到AI相關投資題材逐漸延伸至不同產業。
不過，選對產業不代表每個交易時點都能獲利。00410A雖然在8月3日至10月15日期間累積16.83%的報酬率，但9月30日至10月15日仍下跌3.30%，顯示科技股遇到修正時，主動式ETF同樣會受到影響。
隨著AI投資機會從晶片延伸至散熱、材料與高速傳輸，後續值得觀察的除了產業成長性，還有經理人能否持續掌握輪動節奏，以及持股調整是否真正反映在基金績效上。
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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