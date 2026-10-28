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主動ETF績效出爐！00410A漲16.83%居第二 選股布局高力、聯亞受矚

聯合新聞網／ 綜合報導
主動永豐科技趨勢（00410A）8月3日至10月15日累積報酬率16.83%，在統計的主動式ETF中排名第二，持股布局涵蓋半導體、電子零組件及通信網路等產業。記者許正宏／攝影
主動永豐科技趨勢（00410A）8月3日至10月15日累積報酬率16.83%，在統計的主動式ETF中排名第二，持股布局涵蓋半導體、電子零組件及通信網路等產業。記者許正宏／攝影

主動式ETF不只比績效，也比經理人能不能跟上產業輪動。根據CMoney統計，8月3日至10月15日期間，主動群益科技創新（00992A）以17.25%的報酬率排名第一，主動永豐科技趨勢（00410A）則以16.83%位居第二。

兩檔基金報酬率相差0.42個百分點，也讓00410A的持股配置與選股策略受到關注。

ETF代碼ETF名稱8/3～10/15十月以來表現
(9/30～10/15)
00992A主動群益科技創新17.25%-5.07%
00410A主動永豐科技趨勢16.83%-3.30%
00400A主動國泰動能高息15.55%-2.91%
00987A主動台新優勢成長14.64%-3.80%
00405A主動富邦台灣龍耀14.23%-2.74%
00996A主動兆豐台灣豐收13.88%-5.51%
00980A主動野村臺灣優選13.53%-4.91%
00985A主動野村台灣5013.39%-4.17%
00984A主動安聯台灣高息11.07%-2.86%
00981A主動統一台股增長10.86%-3.58%
00403A主動統一升級5010.54%-3.73%
00407A主動凱基台灣10.30%-3.55%
00401A主動摩根台灣鑫收10.23%0.89%
00982A主動群益台灣強棒8.70%-1.96%
00406A主動中信台灣收益8.52%-6.14%
00993A主動安聯台灣8.01%-4.61%
00999A主動野村臺灣高息7.64%-2.87%
00991A主動復華未來507.45%-4.14%
00404A主動聯博動能507.28%-4.76%
00994A主動第一金台股優7.05%-4.95%
00995A主動中信台灣卓越7.03%-2.00%
00408A主動第一金優股息3.87%-3.81%

資料來源：CMoney，2026/10/15

進一步觀察00410A的產業配置，截至10月15日，半導體占25.88%、電子零組件占18.89%、通信網路占13.31%，三大產業合計58.08%。

其中，電子零組件今年以來上漲124.78%，8月3日至10月15日也有17.33%的漲幅，表現相對突出。從散熱、電子材料到高速傳輸，這些領域都與AI伺服器及相關設備的升級需求有關，也成為這波科技股行情受到關注的方向。

除了產業選擇，經理人實際買進、減碼哪些股票，也能看出操作方向。以8月為例，00410A提高高力與聯亞的持股配置，兩檔股票在8月3日至31日期間分別上漲25%及97.21%；同期間則調降台積電、貿聯-KY與中砂的配置。

到了9月，基金進一步提高力旺、全新及中砂的持股，三檔股票當月分別上漲37.71%、15.72%及41%，反映經理人會隨著市場變化調整布局，而非固定持有同一批股票。

值得注意的是，00410A的選股範圍也不只半導體。從持股資料來看，基金9月新增南亞與玉晶光，其中南亞除了傳統塑化業務，也涉及電子材料；玉晶光則以光學鏡頭為主要業務，並受到AI眼鏡等新應用題材關注。

南亞自9月2日至10月15日股價上漲近32%，玉晶光自9月17日至10月15日上漲近16%，兩檔股票的表現，也讓市場看到AI相關投資題材逐漸延伸至不同產業。

不過，選對產業不代表每個交易時點都能獲利。00410A雖然在8月3日至10月15日期間累積16.83%的報酬率，但9月30日至10月15日仍下跌3.30%，顯示科技股遇到修正時，主動式ETF同樣會受到影響。

隨著AI投資機會從晶片延伸至散熱、材料與高速傳輸，後續值得觀察的除了產業成長性，還有經理人能否持續掌握輪動節奏，以及持股調整是否真正反映在基金績效上。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00410A主動永豐科技趨勢 00992A主動群益科技創新 00400A國泰台股動能高息 00405A主動富邦台灣龍耀 00987A主動台新優勢成長 00996A主動兆豐台灣豐收 00985A主動野村台灣50 00984A主動安聯台灣高息 00981A主動統一台股增長

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