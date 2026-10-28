主動ETF績效出爐！00410A漲16.83%居第二 選股布局高力、聯亞受矚

主動式ETF不只比績效，也比經理人能不能跟上產業輪動。根據CMoney統計，8月3日至10月15日期間，主動群益科技創新（00992A）以17.25%的報酬率排名第一，主動永豐科技趨勢（00410A）則以16.83%位居第二。

兩檔基金報酬率相差0.42個百分點，也讓00410A的持股配置與選股策略受到關注。

ETF代碼 ETF名稱 8/3～10/15 十月以來表現

(9/30～10/15) 00992A 主動群益科技創新 17.25% -5.07% 00410A 主動永豐科技趨勢 16.83% -3.30% 00400A 主動國泰動能高息 15.55% -2.91% 00987A 主動台新優勢成長 14.64% -3.80% 00405A 主動富邦台灣龍耀 14.23% -2.74% 00996A 主動兆豐台灣豐收 13.88% -5.51% 00980A 主動野村臺灣優選 13.53% -4.91% 00985A 主動野村台灣50 13.39% -4.17% 00984A 主動安聯台灣高息 11.07% -2.86% 00981A 主動統一台股增長 10.86% -3.58% 00403A 主動統一升級50 10.54% -3.73% 00407A 主動凱基台灣 10.30% -3.55% 00401A 主動摩根台灣鑫收 10.23% 0.89% 00982A 主動群益台灣強棒 8.70% -1.96% 00406A 主動中信台灣收益 8.52% -6.14% 00993A 主動安聯台灣 8.01% -4.61% 00999A 主動野村臺灣高息 7.64% -2.87% 00991A 主動復華未來50 7.45% -4.14% 00404A 主動聯博動能50 7.28% -4.76% 00994A 主動第一金台股優 7.05% -4.95% 00995A 主動中信台灣卓越 7.03% -2.00% 00408A 主動第一金優股息 3.87% -3.81%

資料來源：CMoney，2026/10/15

進一步觀察00410A的產業配置，截至10月15日，半導體占25.88%、電子零組件占18.89%、通信網路占13.31%，三大產業合計58.08%。

其中，電子零組件今年以來上漲124.78%，8月3日至10月15日也有17.33%的漲幅，表現相對突出。從散熱、電子材料到高速傳輸，這些領域都與AI伺服器及相關設備的升級需求有關，也成為這波科技股行情受到關注的方向。

除了產業選擇，經理人實際買進、減碼哪些股票，也能看出操作方向。以8月為例，00410A提高高力與聯亞的持股配置，兩檔股票在8月3日至31日期間分別上漲25%及97.21%；同期間則調降台積電、貿聯-KY與中砂的配置。

到了9月，基金進一步提高力旺、全新及中砂的持股，三檔股票當月分別上漲37.71%、15.72%及41%，反映經理人會隨著市場變化調整布局，而非固定持有同一批股票。

值得注意的是，00410A的選股範圍也不只半導體。從持股資料來看，基金9月新增南亞與玉晶光，其中南亞除了傳統塑化業務，也涉及電子材料；玉晶光則以光學鏡頭為主要業務，並受到AI眼鏡等新應用題材關注。

南亞自9月2日至10月15日股價上漲近32%，玉晶光自9月17日至10月15日上漲近16%，兩檔股票的表現，也讓市場看到AI相關投資題材逐漸延伸至不同產業。

不過，選對產業不代表每個交易時點都能獲利。00410A雖然在8月3日至10月15日期間累積16.83%的報酬率，但9月30日至10月15日仍下跌3.30%，顯示科技股遇到修正時，主動式ETF同樣會受到影響。

隨著AI投資機會從晶片延伸至散熱、材料與高速傳輸，後續值得觀察的除了產業成長性，還有經理人能否持續掌握輪動節奏，以及持股調整是否真正反映在基金績效上。

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