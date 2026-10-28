00406A比00878、0056更賺？免扣二代健保藏陷阱：大跌恐摔更慘

自從主動中信台灣收益（00406A）橫空出世後，迅速成為存股族的新寵。但這種以權利金為主要收益來源的新標的，和傳統高股息（0056、00878、00919）到底差在哪？

簡單來說，兩者在以下4大關鍵 上有著本質上的巨大差異：

1. 核心定位與成分股差異

傳統高股息（0056 / 00878 / 00919）：採被動追蹤指數，成分股廣泛納入金融、傳產與成熟電子股，訴求「高殖利率、低週轉率與相對低波動」，重視長期穩健領息與防禦力。

00406A：採主動選股與彈性調控，前十大持股高度集中於高Beta的科技與AI供應鏈龍頭。

2. 收益與配息來源不同

傳統高股息：配息主要來自成分股企業實際發放的「現金股利」與資本利得平準金。

00406A：配息除了企業股利外，更結合了賣出台指選擇權買權（Covered Call）所收取的「權利金」。

雖然能衝高短期的預估年化息率，但這屬於「拿部分上漲天花板換取的現金流」，而非純粹的企業營運股息。

3. 波動度與防禦屬性完全不同

傳統高股息：因為傳產與金融股比例較高，在大盤遭遇恐慌性暴跌時，回檔幅度相對溫和，具備較強的下檔護城河。

00406A：除了重倉科技股，還同時持有臺股期貨多單曝險。在大盤重挫時，期貨多單會直接連動急跌，且 Covered Call 無防跌能力，波動與修正幅度顯著高於傳統高股息。

4. 節稅與二代健保效應（高資產族群最看重）

傳統高股息 ETF：配息主要來自成分股企業發放的「國內營利所得（54C）」。

如果單筆配息超過20,000元，就會被自動扣除2.11%的二代健保補充保費；在申報個人綜合所得稅時，也會被計入個人所得。

00406A：配息中有很大一部分來自於賣出選擇權買權（Covered Call）收取的「權利金」以及期現貨交易的「資本利得（價差）」。

根據現行稅法，選擇權權利金與資本利得屬於財產交易所得（代碼73），免扣2.11%二代健保補充保費，且免併入個人綜合所得稅！

對於邊際稅率較高（如 20%、30%、40%）的投資人或大戶而言，節稅效益非常顯著。

棒棒碎碎念

傳統高股息 ETF（如 0056、00878、00919）主要採取被動追蹤指數，收益主要源自企業發放的現金股利，屬波動相對平穩的防禦型資產。

00406A則為結合主動選股與衍生性工具的現金流型產品，具高預估年息與權利金免扣二代健保優勢，但大盤急跌時下檔波動較大。

兩者在結構、風險收益曲線與稅務屬性上均有本質差異，投資人宜回歸個人對波動的承受度與現金流需求進行理性客觀之評估。

◎本文獲 棒棒的理財失控週記 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。