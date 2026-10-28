全球央行購金量翻倍！009834將募集 貝萊德看好黃金長線需求

美國長天期公債殖利率維持高檔，10年期公債殖利率近期持續站穩5%以上，30年期更一度升至5.73%。儘管國際金價近期波動加劇，黃金投資需求仍受到關注，打破市場過去「高利率不利黃金」的傳統印象。

隨全球央行持續購金、資產配置需求升溫，預計11月9日開始募集的貝萊德iShares安碩世界黃金ETF（009834），也將提供投資人參與全球金礦產業的管道。

009834擬任基金經理人楊貽甯指出，判斷黃金走勢不能只看利率高低，更要觀察利率上升的原因。若殖利率走高反映經濟強勁與升息預期，確實可能增加持有黃金的機會成本；但若長天期殖利率攀升源自市場對財政赤字、政府債務及長期風險的擔憂，黃金的避險與資產分散價值反而可能受到青睞。

楊貽甯分析，這波黃金多頭循環與過去不同。一方面，高實質利率及美元偏強仍對金價形成壓力；另一方面，全球央行持續買金、儲備資產多元化，以及投資人避險需求升溫，也為黃金提供支撐。兩股力量並存，使黃金逐漸從單純受利率影響的投資工具，轉向全球資產配置中的戰略性資產。

從長期來看，全球貨幣供給擴張、各國債務規模攀升，以及央行調整儲備結構，都是楊貽甯看好黃金的主要因素。

央行購金需求也明顯增加，2010年至2021年平均每年購金473噸，2022年至2025年則提高至1,007噸，顯示黃金在官方儲備中的重要性持續受到重視。

至於即將募集的009834，追蹤富時TIP世界黃金指數，主要布局全球金礦企業，涵蓋加拿大、美國及澳洲等核心金礦產地。

透過投資金礦公司，讓投資人參與黃金產業及相關企業的獲利成長機會；不過，009834投資的是金礦企業股票，而非直接持有實體黃金，其表現仍會受到企業營運與股市波動影響。

全球央行購金需求明顯升溫

資料來源：2026 年世界黃金協會央行調查。

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