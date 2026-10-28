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00935近一年報酬率104％勝0050！陳重銘：不追高聯發科、改用ETF布局

聯合新聞網／ 綜合報導
不敗教主陳重銘指出，00935持有聯發科比重達14.37%，近一年報酬率104.12%，優於0050與00927，並提醒投資人留意個股追高風險。中央社
不敗教主陳重銘指出，00935持有聯發科比重達14.37%，近一年報酬率104.12%，優於0050與00927，並提醒投資人留意個股追高風險。中央社

聯發科（2454）近期股價出現明顯回檔，投資達人「不敗教主」陳重銘在臉書發文指出，聯發科股價從9月22日最高5,480元，跌至10月22日的4,010元，短短一個月跌幅達26.8%。他提醒投資人「漲多就是最大的利空」，即使看好企業長期發展，也不代表適合在高價追進，並分享透過ETF間接持有聯發科的投資方式。

陳重銘表示，以法人預估聯發科今年每股盈餘（EPS）70元計算，股價5,480元時本益比高達78倍，即使回落至4,010元，本益比仍約57倍。他進一步指出，若以法人預估2027年EPS達120元計算，目前本益比仍約33倍。至於外資提出2028年EPS可能達400元的預測，他則質疑，未來獲利是否真能如此準確預測，AI需求又能否持續，都是投資人必須思考的問題。

儘管對聯發科的股價估值抱持謹慎態度，陳重銘仍肯定其在全球IC設計領域的競爭優勢。他認為，公司本身沒有問題，但股價若已提前反映未來數年的獲利，投資人就必須留意追高風險。因此，他表示自己不會直接買進聯發科個股，而是傾向透過ETF間接參與相關投資機會。

在ETF選擇方面，陳重銘特別提到野村臺灣新科技50（00935）與群益半導體收益（00927），兩檔ETF的聯發科持股比重分別為14.37%及13.16%。根據他分享的數據，近一年元大台灣50（0050）報酬率為72.17%，00927為98.78%，00935則達104.12%，在三檔ETF中表現最高。這也成為他以ETF取代直接買進聯發科個股的比較依據之一。

陳重銘強調，投資不能只想著獲利，更要考慮如何控制風險。他再次提醒「漲多就是最大的利空」，認為與其追逐已大幅上漲的個股，不如透過ETF間接持有。他也以「投資股票，慢慢地走真的會比較快」作結，表達自己對投資節奏與風險管理的看法。

◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00935野村臺灣新科技50 00927群益台灣半導體收益ETF 0050元大台灣50 聯發科 ETF 年報酬 EPS

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