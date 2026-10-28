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00961逆勢漲3.9％勝00406A…同樣都月配！基金黑武士：高配息不等於高報酬

聯合新聞網／ 基金黑武士
同為月配息ETF，00406A年化配息率16.3%，10月以來股價卻下跌10.5%；00961年化配息率8.2%，股價反而上漲3.9%。基金黑武士提醒，投資高股息ETF不能只看配息率，更應關注資產價值變化。記者林伯東／攝影
同為月配息ETF，00406A年化配息率16.3%，10月以來股價卻下跌10.5%；00961年化配息率8.2%，股價反而上漲3.9%。基金黑武士提醒，投資高股息ETF不能只看配息率，更應關注資產價值變化。記者林伯東／攝影

投資最怕的不是配息少，而是只看到配息，卻忘了本金也會漲跌。

攤開10月除息的16檔高息ETF，結果很有趣...

主動中信台灣收益（00406A）年化配息率16.3%，股價卻跌了10.5%

群益半導體收益（00927）年化配息率19.9%，股價跌了7.9%

反觀FT臺灣永續高息（00961）年化配息率只有8.2%，10月以來股價卻逆勢上漲了3.9%

高配息，是你看得到的數字；價格波動，才是你真正要承受的風險。

投資高股息ETF，別只問一年配幾％，更要問領完股息之後，資產還剩多少。

畢竟，配息率高不代表報酬率高，配息率低也不代表投資表現差。

投資不是比誰領得多，而是比誰最後留得多。

◎本文獲 基金黑武士 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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