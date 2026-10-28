每月投資1萬元差650萬！22歲與27歲開始存ETF 15年資產差距曝光

如果當初早點開始投資，現在會差多少？

這陣子股市很熱絡，不論是公司同事還是親朋好友，都開始投資。有時候看到剛畢業沒多久、20幾歲的年輕同事開始投資，都覺得很欣慰，因為他們都比我還早開始。

我自己是27歲才開始認真投資，有時候會忍不住想，如果當初早一點就開始，現在的資產會不會多好幾倍？

到底會差多少？這一篇我試算給你看，結果真的超乎你想像！

27歲才開始投資 10年累積553萬元

從2016年到2026年，累積投資約10年，投入成本121萬元，資產終值553萬元，投資獲利432萬元。

因為當時的我根本不知道投資有多重要，更不知道原來早幾年開始，就可能對未來的資產造成這麼大的差距。

如果22歲就開始投資 15年累積1,203萬元

假設有一個人每個月投入1萬元，從2011年到2026年，累積投資約15年，投入成本181萬元，資產終值1,203萬元，投資獲利1,022萬元。

同樣是每個月投入1萬元，只因為早了5年開始，最後的資產就相差了約650萬元！

看到這樣的差距，真的會忍不住想，如果當初早一點開始就好了。

過去的選擇已經無法改變

但後來想想，就算真的回到那個時候，我可能還是不會開始。

所以有時候聽到別人說「早知道當初就...」，我都覺得一直後悔其實沒有太大的意義，畢竟過去的選擇已經無法改變了。

你無法改變過去，但至少可以讓未來的自己慶幸現在做出的決定！

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