006208分割有望1拆8！長抱10年有多驚人？莎莉：月存1萬試算變539萬

在元大台灣50（0050）進行股票分割後，不少投資人也高度關注富邦台50（006208）的分割進度。財經影音創作者「想退休的莎莉」在社群影音中指出，市場終於迎來006208的分割機會，並回顧其長期累積資產的驚人表現。

莎莉試算，若採取每月定期定額投入1萬元、10年累計投入120萬元的策略，006208最終累積資產可達539萬元，換算這10年間讓資產成長高達345%。

這項數據印證了透過市值型ETF參與台股長期成長，搭配時間複利與持續紀律投入，能為個人資產帶來顯著的累積效益。

針對本次006208的股票分割案，想退休的莎莉說明，市場初步預估採「1拆8」的比例進行。

以分割前每股240元試算，分割後每股價格將降至親民的30元；原本僅持有一張（1,000股）的投資人，在分割完成後持股將擴增為8張，不過整體資產總市值完全維持不變。

想退休的莎莉表示，006208預計於12月18日召開受益人會議，最終實際的分割倍數與後續正式執行日期，仍需依官方正式公告為準。

她也提醒，股票分割確實有效降低了投資人的單筆買進門檻，但長期資產累積的核心關鍵依然在於持續投入，唯有在面對市場震盪時堅守投資計畫，才能完整掌握長期成長紅利。

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