00406A跌破發行價仍能配高息！詹璇依：3大收益來源與風險一次看

不意外的...歷經四天連假後今天台股開盤成交量第一名又是他！主動中信台灣收益（00406A）市場用資金投票，上市只花了88個交易日，大約四個月時間～規模就從72億暴增15倍，正式衝破千億大關，躍升全台第三大主動式ETF，僅次於00981A與00403A！

這檔產品的操作機制非常新穎，小姐姐整理了大家最常問的3個核心QA，一次幫大家用最白話的邏輯拆解：

Q1：為什麼股價跌破發行價還能高配息？什麼是掩護性買權？風險在哪？

A：答案在於它使用了「掩護性買權（CoveredCall）」策略！簡單來說，就是00406A賣出約20%的台指買權，穩定收取「選擇權權利金」來當作配息的補貼。就算大盤回檔、股價暫時跌破發行價，只要這筆權利金持續進帳，就能維持高配息。

風險在哪裡？這種策略的致命傷是「犧牲大漲時的獲利」。當股市迎來暴漲或落後補漲時，因為獲利上限被買權鎖死，ETF會吃不到那段豐厚的漲幅。

Q2：那這種「犧牲大漲」的風險，00406A怎麼解決？

A：這就是它最巧妙的「雙向互補」設計！它同時配置了「買20%台股期貨」：

盤整或下跌時：靠賣選擇權賺權利金，幫配息撐腰 大盤暴漲時：靠手上配置的20%台股期貨多單衝鋒

期貨多單賺到的錢，剛好補足選擇權被限制住的上檔漲幅，讓ETF在牛市暴漲時依然能跟緊大盤。

Q3：會配發到本金嗎？配息來源到底怎麼算？

A：目前主要的配息來源大部分來自「選擇權權利金」！至於會配發到本金嗎?大家要先明白基金的配息順序:

配息順序三防線

主要收益：選擇權權利金＋成分股股息（穩健基礎） 資本利得：經理人主動布局AI、半導體封測與高階PCB，隨產業大漲賺取資本利得當配息 最後手段：若遇到極端行情收益不足，才會動用到本金（收益平準金）

也就是說~相較於傳統高股息ETF只能依賴「成分股股息」與「資本利得」，一旦大盤回檔或成分股不發息，配息就容易縮水。但00406A多了「選擇權權利金」這個額外的收益來源，即使大盤不漲，也能源源不絕創造現金流，因此到目前為止配得更穩、更高！

看懂這三重配息來源，大家在享受高配息的同時，也能更了解經理人的操作邏輯囉！

溫馨提醒

00406A不是保本商品，月配息也不是每月固定！投資有賺有賠，一定有風險喔！

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