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0050曾讓他抱到負報酬！如今看009826低迷 反而視為機會

聯合新聞網／ 009826貝萊德世界股票收藏家
有投資人比較009826與VT近期走勢，認為全球股市及匯率因素影響009826表現，對長期累積資產者而言，低迷行情也可能提供分批布局機會。（記者鄭超文／攝影）
有投資人比較009826與VT近期走勢，認為全球股市及匯率因素影響009826表現，對長期累積資產者而言，低迷行情也可能提供分批布局機會。（記者鄭超文／攝影）

回憶起自己在2015年左右開始單張買元大台灣50（0050），後來在2017年3月開始定期定額，那一大段日子的0050的報酬率呈現負值，正是股價便宜累積資產的好歲月，所以投資人應該要歡迎股市崩盤或是景氣低迷，甚至常常會遇到「人棄我取」、「財富重新分配」、「加速資產累積」的好機會。

台灣在20260803上市的第一檔全世界股票ETF貝萊德世界股票（009826）至今的表現呈現低迷但抗跌，今天好奇其他同樣的標的表現如何？

附圖是20260803開始的全世界股票VT至今的走勢，一看就知道是逐漸往下走，對於正在累積資產的投資人是好消息，因為正是便宜價格！也就是同樣金額可以買到更多股數。

所以這幾個月有買009826的投資人耳語著009826：漲不動、不會動，其實主因是全世界股票的走勢就是如此，加上匯率，所以需要更有耐心。

附帶一提，如果有一筆投資專款，學術數據都是建議ALL IN，但隔一小段時間的分批買進其實與一次重押差別不大！

至於VT與009826或是其他全世界股票，可以依照個人喜好選擇，我自己選擇009826是因為在地的安全感以及台灣法律的明確性，至於每個標的的優缺點，大家在意的都不一樣！

只要不走向槓桿、當沖、正二、借貸投資那種錯路迷途就已經算是優秀的投資人了！

◎本文獲 009826貝萊德世界股票收藏家 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

009826貝萊德世界股票 0050元大台灣50 VT ETF 報酬率 市值型 指數化投資

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