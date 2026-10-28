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0050配息也有稅負！周冠男點名不配息連結基金 稅率12％以上更有利

聯合新聞網／ 綜合報導
政大教授周冠男引用元大投信試算指出，所得稅率達12%以上的投資人，考量交易成本與稅負後，0050不配息連結基金可能較直接持有0050有利。記者曾原信／攝影
政大教授周冠男引用元大投信試算指出，所得稅率達12%以上的投資人，考量交易成本與稅負後，0050不配息連結基金可能較直接持有0050有利。記者曾原信／攝影

元大台灣50（0050）是不少投資人長期布局台股的工具，但直接買ETF未必是唯一選擇。政大財管系教授周冠男近日在臉書指出，除了高股息ETF可能面臨稅負問題，0050同樣會配息，若不希望領取股息，可考慮0050 ETF連結基金的「不配息級別」。

周冠男引用元大投信研究指出，所得稅率達12%以上的投資人，若將交易手續費與稅負納入考量，0050不配息連結基金可能比直接持有0050更有利。他也反問，不能因為0050同樣配息，就認為應該改買高股息ETF。

根據元大投信試算，以500萬元為本金，觀察2020年11月至2025年11月的投資成果，0050不配息連結基金期末資產達1259.95萬元，報酬率151.99%；0050配息再投入則為1218.79萬元、報酬率143.76%；若配息領取後持有現金，則為1187.64萬元、報酬率137.53%。

不過，若單看未計入相關成本的近5年歷史含息報酬率，0050為154.37%，仍高於連結基金的151.99%。面對留言質疑，周冠男解釋：「哪個比較有利，跟計算的假設有關。」由於每個人的交易費用及稅負不同，結果也會有所差異，但一般而言，稅率越高，不配息連結基金越有利。

留言區也有投資人詢問0050與連結基金該如何選擇，周冠男回應：「答案就在上面了，要看你的稅率。」至於貝萊德世界股票（009826），他則表示「009826是全球市值型，有分散的效果」，強調不同投資工具各有特色，選擇仍須考量個人需求與成本條件。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 009826貝萊德世界股票 市值型 不配息 ETF

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