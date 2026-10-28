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00415A新兵加持 台股 ETF 受益人檔數雙創高

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
受益人數創高的周增前十名台股ETF。資料來源：CMoney
受益人數創高的周增前十名台股ETF。資料來源：CMoney

新兵00415A加持，台股ETF檔數與受益人數雙創高。根據集保戶股權分散10月22日最新統計資料顯示，由於上周00415A上市，使得台股ETF檔數來到95檔創新高，受益人數也周增32.9萬人，總人數突破來到19580110人連續2周創新高，統計今年來增加了7406620人。以單檔人數變化來看，包括00415A、00406A、0050、00919、00927、0056、00985A….等共26檔台股ETF受益人數同步創高，整體來看主動式、市值型、高息型人氣相對旺。市場法人表示，台股後市不看淡，一般投資人自行選股難度較高，透過台股ETF布局，可有效分散個股風險，並參與台股未來上漲契機。

群益投信主動式台股ETF研究團隊表示，台股除了基本面外，主要還是受國際股市與外資動向影響較大，不過重點還是在選股不選市，值得留意的是，近年來因AI浪潮重塑台股產業結構，大型科技龍頭股成為市場成長核心，讓市值型投資優勢更加凸顯。因此，建議積極型投資人，可以選擇靈活操作強勢族群與未來成長行情的台股主動式市值型ETF，而穩健型投資人則可以高息ETF相對穩健抗震，為投資組合帶來平衡風險效益。

主動群益核心50 (00415A)經理人許育誌表示，台股預期接下來將為選股不選市表現，建議可採取以三大主軸精選台股核心50強，包括獲利表現強韌的現任強勢龍頭股、AI浪潮下誕生的重量級趨勢(準)千金股，以及具備商機題材的未來龍頭股，一舉掌握台股核心競爭力策略來因應。整體來看，台廠因在全球科技鏈上、中、下游間都扮演關鍵技術供應與零組件製造要角，包括晶圓代工、PCB/CCL、封測、電源供應器等等，可望持續受惠。建議投資人不妨透過選股涵蓋獲利與競爭力俱佳的現任市值龍頭與優質千金股，以及擁強勢題材與潛在成長動能的未來龍頭股之主動式台股ETF來掌握行情。

群益半導體收益（00927）暨群益台灣精選高息ETF（00919）ETF經理人謝明志表示，在投資布局方面，可聚焦基本面穩健、具護城河優勢的產業龍頭，掌握AI長期成長動能，並持續關注AI技術迭代周期，提前卡位題材短線爆發契機。持續看好半導體先進製程、半導體設備、通訊等族群，AI應用及提高生產力族群亦看好。台股基本面有撐，長線來看，每次回檔都是中長線成長的布局良機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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震盪10月 台股 ETF 人氣十天王單周、單月都吸粉破萬的是這三檔

台股連假期間，人工智慧新創巨頭Anthropic遞交IPO申請，牽動美股資金挪移，加上市場情緒受雲端服務供應大廠現金流疑慮影響，使台股加權指數在四天連假後的第一個交易日上沖下洗。儘管台股震盪劇烈，觀察台股ETF人氣十天王，不管與上周或是上個月相較，幾乎普遍呈現正成長，顯示台股基本面強勁，吸引投資人逢低進場布局。

高含「金」量ETF 績優

台股昨（27）日小漲54.8點，收在46096.232點，漲幅0.12%，而金融類股指數表現更為強勢，上漲0.74%，收在3,770.57點創下歷史新高，連帶也讓「含金量」高的台股ETF績效長紅。

百億級ETF半導體夯 幾乎包辦今年來績效前五強

今年來科技類ETF績效與人氣同步升溫，尤其AI題材持續吸引市場目光。統計目前規模超過百億元，且今年以來規模、受益人數雙雙成長的台股ETF可以發現，績效前十強幾乎由科技、半導體相關產品包辦。

三檔ETF人氣旺 單月吸粉6萬

台股10月一路走低，不過，根據臺灣集中保管結算所最新資料統計，受益人數最多的十檔台股ETF中，元大台灣50（0050）、元大高股息及凱基台灣TOP50三檔近一周受益人成長逾萬人，近月受益人更成長逾六萬人。

二檔ETF新兵 明日掛牌

臺灣證券交易所昨（27）日表示，富蘭克林華美投信募集發行的FT核心AI電力算力ETF（009831）及兆豐國際投信募集發行的兆豐美國黃金ETF（009832），將自29日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

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