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震盪10月 台股 ETF 人氣十天王單周、單月都吸粉破萬的是這三檔

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
台股人氣十天王近期受益人數變化。資料來源：臺灣集中保管結算所
台股人氣十天王近期受益人數變化。資料來源：臺灣集中保管結算所

台股連假期間，人工智慧新創巨頭Anthropic遞交IPO申請，牽動美股資金挪移，加上市場情緒受雲端服務供應大廠現金流疑慮影響，使台股加權指數在四天連假後的第一個交易日上沖下洗。儘管台股震盪劇烈，觀察台股ETF人氣十天王，不管與上周或是上個月相較，幾乎普遍呈現正成長，顯示台股基本面強勁，吸引投資人逢低進場布局。

根據集保結算所最新資料統計，受益人數最多的十檔台股ETF，較前一周增加萬人的有4檔，包括元大台灣50（0050）、元大高股息（0056）、凱基台灣TOP50（009816），以及主動統一台股增長（00981A）；較9月底增加萬人以上者共計七檔，其中近一周與近一個月同步成長萬人以上者則有元大台灣50、元大高股息及凱基台灣TOP50。

理財專家觀察，台股10月6日寫下49968.92高點，隨後開啟一波連番下跌，總計台股加權指數10月以來已經蒸發掉2,312點；反觀掛牌台股的ETF，受益人數續創新高，來到2,380萬人，較上周增加33萬人，更較9月底大增117萬人。進一步觀察受益人數最多的十檔台股ETF，自9月底以來受益人數大多有萬人以上的增長；台股上一周跌多漲少，人氣十天王的受益人數更是全數成長，可見投資人不畏盤勢震盪，反而趁股價修正之際加大投資力道，逢低布局。

凱基台灣TOP50ETF研究團隊表示，台、美股本周陸續有科技巨頭公布財報，除獲利表現，資本支出與現金流也是市場關注焦點，這也成為近期引發市場震盪的核心議題；拉長時間來看，台股中長期多頭格局並未改變，預期2026年每股稅後盈餘（EPS）年增率仍有雙位數高成長，領先指標修正後仍連續每月向上，台灣PMI也自前月的62.5進一步上升至63.4，持續處於擴張區間。台股歷經一波修正後，本益比已來到17倍以下，評價回到合理區間上緣，可伺機分批布局，掌握台股長線成長契機。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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震盪10月 台股 ETF 人氣十天王單周、單月都吸粉破萬的是這三檔

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台股10月一路走低，不過，根據臺灣集中保管結算所最新資料統計，受益人數最多的十檔台股ETF中，元大台灣50（0050）、元大高股息及凱基台灣TOP50三檔近一周受益人成長逾萬人，近月受益人更成長逾六萬人。

二檔ETF新兵 明日掛牌

臺灣證券交易所昨（27）日表示，富蘭克林華美投信募集發行的FT核心AI電力算力ETF（009831）及兆豐國際投信募集發行的兆豐美國黃金ETF（009832），將自29日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

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