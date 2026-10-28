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三檔ETF人氣旺 單月吸粉6萬

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股10月一路走低，不過，根據臺灣集中保管結算所最新資料統計，受益人數最多的十檔台股ETF中，元大台灣50（0050）、元大高股息及凱基台灣TOP50三檔近一周受益人成長逾萬人，近月受益人更成長逾六萬人。

統計截至22日，台股加權指數10月來已經蒸發掉2,312點；反觀掛牌台股的ETF，受益人數續創新高，來到2,380萬人，較上周增加32.9萬人；更較9月底大增117萬人。台股上周跌多漲少，人氣十天王受益人數更是全數成長，可見投資人不畏盤勢震盪，反而趁股價修正之際加大投資力道，逢低布局。

凱基台灣TOP50（009816）ETF研究團隊表示，台、美股本周陸續有科技巨頭公布財報，除獲利表現，資本支出與現金流也是市場關注焦點，這也成為近期引發市場震盪的核心議題；拉長時間來看，台股中長期多頭格局未變，預期2026年每股純益（EPS）年增率仍有雙位數高成長，領先指標修正後仍連續每月向上，台灣PMI也自前月62.5升至63.4，持續處於擴張區間。台股歷經一波修正後，本益比來到17倍以下，評價回到合理區間上緣，可伺機分批布局，掌握長線成長契機。台股ETF上周新增主動群益核心50ETF，新增總人數達19,580,110人，連二周創高。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

台股 凱基 元大

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