百億級ETF半導體夯 幾乎包辦今年來績效前五強

今年來科技類ETF績效與人氣同步升溫，尤其AI題材持續吸引市場目光。統計目前規模超過百億元，且今年以來規模、受益人數雙雙成長的台股ETF可以發現，績效前十強幾乎由科技、半導體相關產品包辦。

其中，台新臺灣IC設計（00947）今年來市價含息漲幅以94.5%居冠，野村臺灣新科技50以93.3%排名第二，中信關鍵半導體93.2%位居第三，富邦台灣半導體漲幅93.1%，群益半導體收益漲幅88.7%，前五強漲幅逾八成，顯見科技主題成為今年ETF績效的重要推手。

除了市價表現，ETF規模及受益人數變化也反映市場資金動向，台新臺灣IC設計、野村臺灣新科技50、群益半導體收益、永豐台灣ESG今年ETF規模成長率和受益人數成長率都在100%之上，顯示科技型ETF不僅有績效話題，也持續受到投資人關注。

野村臺灣新科技50經理人林怡君表示，隨Vera Rubin新平台預期於今年底至明年初逐步量產，加上ASIC需求持續擴大，先進封裝、高速傳輸及散熱等相關領域仍具發展空間。

然而，科技業競爭加劇，企業能否持續投入研發、維持技術優勢及獲利成長，將成為選股關鍵。野村臺灣新科技50追蹤的臺灣創新科技50指數結合創新科技主題、研發投入、獲利條件及股價動能等指標，布局具成長潛力的科技企業，有望掌握產業趨勢與市場輪動機會。

國泰台灣科技龍頭經理人蘇鼎宇認為，當AI競爭從算力規模走向運算效率，科技業將更重視每單位運算創造的效益。無論是雲端業者發展客製化晶片，或輝達推進新一代開放式架構，都是希望降低運算成本，讓AI服務能以更具經濟效益擴大應用。未來競爭不只在硬體規格能否領先，更要看企業能否提供符合客戶效能、功耗與建置成本需求的解決方案，進而將技術優勢轉化為實際營運成果。

看好台灣科技業中長期發展的投資人，可透過定期定額分批累積部位，分散投入時點至不同月分，減少單次進場時點對整體持有成本的影響，也不必因短期市場波動而急於決定進場時機。

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