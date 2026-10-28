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高含「金」量ETF 績優

經濟日報／ 記者廖賢龍／台北報導

台股昨（27）日小漲54.8點，收在46096.232點，漲幅0.12%，而金融類股指數表現更為強勢，上漲0.74%，收在3,770.57點創下歷史新高，連帶也讓「含金量」高的台股ETF績效長紅。

統計95檔台股ETF中，57檔持有金融類股，包括群益台灣精選高息（00919）、元大MSCI金融、國泰股利精選30、統一台灣高息動能、凱基優選30及復華富時高息低波等六檔持有金融股五成以上。觀察金融股持股占比前十大的台股ETF昨日績效都打敗大盤，其中，群益台灣精選高息、大華優利高填息30等兩檔單日市價漲幅逾1%。

大華優利高填息30持有金融股比重約38%，大華優利高填息30經理人郭修誠表示，該ETF成分股焦點AI、金融族群，前者主攻爆發，後者有中信金、兆豐金、玉山金與第一金等優質金控，在台股震盪之際提供攻守兼備的投資底氣。

群益台灣精選高息ETF經理人謝明志表示，近期台股進入整理期，部分投資者選擇分散資金至其他評價面合理、營運穩健並具備股息配發潛力的價值股以平衡投資組合風險，金融股成為最受寵標的。大盤接下來投資難度更高，高低震盪將更頻繁，投資人可選擇台股高息ETF布局台股，因為發放高股息的企業營運相對穩健、財務結構健全，加上有股利具下檔保護的機會較高，在面臨市場波動時也能展現較強的抵禦能力。

謝明志分析，金融業的獲利與配息持續成長，符合投資人追求配息成長潛力以及實際高配息的雙重需求，建議投資人可續抱金融持股比率高的台股高股息ETF。

針對金融股後市，國泰永續高股息ETF經理人江宇騰指出，可持續觀察獲利表現、資本市場動能及股利政策等因素。當類股輪動速度加快，跨產業配置的重要性也將進一步提高，有助投資組合在掌握成長機會之餘，兼顧不同市場環境下的配置彈性。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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