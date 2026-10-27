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震盪擋不住加碼潮 0050、0056投資人數雙創歷史新高

經濟日報／ 記者高瑜君／台北即時報導
台股震盪加劇，投資人趁勢低接，資金持續湧向具代表性的大型ETF。圖／AI生成
台股震盪加劇，投資人趁勢低接，資金持續湧向具代表性的大型ETF。圖／AI生成

台股震盪加劇，投資人趁勢低接，資金持續湧向具代表性的大型ETF元大台灣50（0050）與元大高股息（0056）10月來合計吸金逾1,475億元，推升投資人數雙雙改寫歷史新高，穩居市場高人氣寶座。

據集保結算所至10月22日資料，元大台灣50、元大高股息分別周增4.2萬、2.5萬人，投資人數衝上372萬人、174.1萬人，雙雙創下歷史新高、穩居市場冠、亞軍。元大台灣50正2（00631L）投資人數也攀至34.8萬人，市值型、高股息與槓桿型三大熱門ETF齊聚人氣，形成市場最受矚目的「ETF三劍客」。

元大台灣50目前投資人數同步超越台積電（2330）達55.4萬人，為連續第7周50萬人以上，顯示元大台灣50已漸成為投資人存股核心首選。

從資金流向來觀察，10月來元大台灣50、元大高股息、元大台灣50正2合計吸金1,844億元，皆居同類型之冠。元大台灣50更以1,087億元，遙遙領先全市場。

法人分析，台股投資人面對台股大跌，展現「成熟投資人」操作策略，分批承接。元大台灣50擁有絕不錯過大盤漲勢特性、元大台灣50正2更是積極布局反彈行情工具。統計2026年7月30日低點至10月6日高點，元大台灣50的報酬率24.6%；若是2025年4月9日川普關稅最恐慌之際買進，報酬率更高達227.5%。

至於元大高股息採用市場獨有的「預測未來殖利率」選股邏輯，等同納入企業成長性因子，在AI產業成長動能強勁之際，有望兼顧收益與資本利得，吸引追求息收與成長的資金進駐。

法人分析，台股受美股影響短線拉回，但無掩最受惠AI趨勢股市之地位，包括台積電董事長魏哲家呼籲股東「請繼續買股票」，若AI保持成長，指數表現絕不會止步於此。元大台灣50、元大高股息、元大台灣50正2等指標性ETF人氣與資金同步匯聚，顯示緊抱指數為震盪中的投資主旋律，資金效應亦將為台股注入續航力。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

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