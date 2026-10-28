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二檔ETF新兵 明日掛牌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北報導

臺灣證券交易所昨（27）日表示，富蘭克林華美投信募集發行的FT核心AI電力算力ETF（009831）及兆豐國際投信募集發行的兆豐美國黃金ETF（009832），將自29日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，富蘭克林華美核心AI電力算力ETF之標的指數為「Solactive 核心AI電力算力科技指數」，成分股以Solactive GBS Developed Markets All Cap USD Index的成分股票為母體，經流動性及自由流通市值篩選後，選取已開發國家中涉及AI科技相關的軟硬體應用，及電力供應鏈產業分類之企業為成分股，以表彰全球AI基礎設施、算力資源與能源相關產業組合之績效表現。

兆豐美國黃金礦業ETF追蹤指數為「NYSE TIP美國黃金礦業指數」，成分股以美國上市的黃金或白銀採礦產業股票為母體，經流動性、市值與自由流通量指標篩選後，選取符合產業板塊架構的企業為成分股，以表彰美國採礦市場中，兼具規模代表性、流動性與產業純度的股票組合投資績效表現。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

ETF 富蘭克林華美投信 兆豐

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