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ETF雙新兵登場！FT核心AI電力算力、兆豐美國黃金 10月29日掛牌

經濟日報／ 記者黃彥宏／台北即時報導
ETF示意圖。圖／AI生成
ETF示意圖。圖／AI生成

臺灣證券交易所表示，富蘭克林華美投信募集發行的FT核心AI電力算力ETF（009831）及兆豐國際投信募集發行的兆豐美國黃金（009832），自115年10月29日起掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，由富蘭克林華美投信募集發行之「富蘭克林華美核心AI電力算力ETF證券投資信託基金」（簡稱：FT核心AI電力算力，證券代碼：009831）及兆豐國際投信募集發行之「兆豐美國黃金礦業ETF證券投資信託基金」（簡稱：兆豐美國黃金，證券代碼：009832）受益憑證，將於115年10月29日掛牌上市，並得辦理融資融券。

證交所表示，根據送件資料顯示，富蘭克林華美核心AI電力算力ETF之標的指數為「Solactive 核心AI電力算力科技指數」，成分股係以Solactive GBS Developed Markets All Cap USD Index之成分股票為母體，經流動性及自由流通市值篩選後，選取已開發國家中涉及AI科技相關的軟硬體應用，及電力供應鏈產業分類之企業為成分股，以表彰全球AI基礎設施、算力資源與能源相關產業組合之績效表現。

而兆豐美國黃金礦業ETF之標的指數為「NYSE TIP美國黃金礦業指數」，成分股係以美國上市之黃金或白銀採礦產業股票為母體，經流動性、市值與自由流通量指標篩選後，選取符合產業板塊架構之企業為成分股，以表彰美國採礦市場中，兼具規模代表性、流動性與產業純度之股票組合投資績效表現。

證交所表示，包含上述ETF，集中市場掛牌上市ETF將達239檔（含被動式ETF 204檔及主動式ETF 35檔）。國內ETF商品種類日趨多元，追蹤標的涵蓋國內外各主要交易所證券、債券及大宗商品等，便利投資人資產配置選擇，惟各類金融商品投資均具有風險，投資前應審慎評估，建議投資人投資前應詳閱公開說明書。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

算力 兆豐 ETF 富蘭克林華美投信

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