0050十月未結束已吸金1087億！372萬人持有創新高 資金持續湧入

台股10月走勢震盪，投資人卻持續將資金投入元大台灣50（0050）。統計顯示，10月尚未走完，0050累計資金流入已達1087億元，不僅突破千億元，也在同期間熱門ETF中居於領先地位，成為觀察市場資金動向的重要指標。

資金增加的同時，0050持有人數也持續刷新紀錄。集保結算所截至10月22日的統計顯示，0050單週新增約4.2萬名投資人，總人數達372萬人，創下歷史新高。這也意味著，即使近期股市波動加大，仍有不少投資人選擇透過市值型ETF參與台股。

若將範圍擴大至其他熱門產品，元大高股息（0056）投資人數也增加至174.1萬人，單週成長2.5萬人，與0050雙雙創高。兩檔ETF在10月合計吸金超過1475億元，反映市值型與高股息產品持續受到市場關注。

此外，追蹤台股正向兩倍報酬的元大台灣50正2（00631L），投資人數已達34.8萬人。統計0050、0056及00631L三檔ETF，10月以來合計吸金1844億元，其中0050一檔便貢獻1087億元，約占整體資金流入的59%，明顯高於另外兩檔。

法人則從過去行情觀察0050的表現。以今年7月30日低點至10月6日高點計算，0050累積報酬率為24.6%；若從2025年4月9日川普關稅引發市場恐慌時買進，至上述高點的報酬率達227.5%。法人認為，儘管近期台股受到美股波動牽動，但AI產業仍是影響後續行情的重要因素，若相關成長趨勢延續，台股仍有進一步表現的可能。

相較於短線漲跌，這波資金流向更值得注意的是，0050在10月行情震盪期間仍吸引逾千億元投入，持有人數也同步創高。不過，資金流入與投資人增加並不代表未來股價必然上漲，後續仍須觀察市場走勢與產業基本面變化。

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