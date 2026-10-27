快訊

不藏了？南韓邊境星巴克驚見北韓裝甲車 遊客目睹嚇壞「罕見畫面曝」

中職／自由球員年資公布！獅隊陳重羽、潘傑楷動向最受關注

首投青年幫抽號次被出征 蔣萬安不捨...中午致電安慰「我們都挺妳」

聽新聞
0:00 / 0:00

0050十月未結束已吸金1087億！372萬人持有創新高 資金持續湧入

聯合新聞網／ 綜合報導
元大台灣50（0050）10月尚未結束已吸金1087億元，投資人數攀升至372萬人、再創歷史新高，顯示台股震盪期間資金仍持續流入。中央社
元大台灣50（0050）10月尚未結束已吸金1087億元，投資人數攀升至372萬人、再創歷史新高，顯示台股震盪期間資金仍持續流入。中央社

台股10月走勢震盪，投資人卻持續將資金投入元大台灣50（0050）。統計顯示，10月尚未走完，0050累計資金流入已達1087億元，不僅突破千億元，也在同期間熱門ETF中居於領先地位，成為觀察市場資金動向的重要指標。

資金增加的同時，0050持有人數也持續刷新紀錄。集保結算所截至10月22日的統計顯示，0050單週新增約4.2萬名投資人，總人數達372萬人，創下歷史新高。這也意味著，即使近期股市波動加大，仍有不少投資人選擇透過市值型ETF參與台股。

若將範圍擴大至其他熱門產品，元大高股息（0056）投資人數也增加至174.1萬人，單週成長2.5萬人，與0050雙雙創高。兩檔ETF在10月合計吸金超過1475億元，反映市值型與高股息產品持續受到市場關注。

此外，追蹤台股正向兩倍報酬的元大台灣50正2（00631L），投資人數已達34.8萬人。統計0050、0056及00631L三檔ETF，10月以來合計吸金1844億元，其中0050一檔便貢獻1087億元，約占整體資金流入的59%，明顯高於另外兩檔。

法人則從過去行情觀察0050的表現。以今年7月30日低點至10月6日高點計算，0050累積報酬率為24.6%；若從2025年4月9日川普關稅引發市場恐慌時買進，至上述高點的報酬率達227.5%。法人認為，儘管近期台股受到美股波動牽動，但AI產業仍是影響後續行情的重要因素，若相關成長趨勢延續，台股仍有進一步表現的可能。

相較於短線漲跌，這波資金流向更值得注意的是，0050在10月行情震盪期間仍吸引逾千億元投入，持有人數也同步創高。不過，資金流入與投資人增加並不代表未來股價必然上漲，後續仍須觀察市場走勢與產業基本面變化。

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

0050元大台灣50 00631L元大台灣50正2 0056元大高股息 ETF 規模

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

0050十月未結束已吸金1087億！372萬人持有創新高 資金持續湧入

台股震盪期間，0050十月未完吸金1087億元，持有人數增至372萬創新高，三檔ETF合計吸金1844億元。

16檔高股息ETF績效兩樣情！00961十月股價漲3.9％居冠 7檔跌破平盤

16檔高股息ETF十月績效分化，00961股價漲3.9%居冠，7檔下跌，最高配息率不代表股價最佳表現。

0050「扣款日」選錯10年會少賺多少？股海老牛：真正拉開差距是停扣

股海老牛回測指出，0050每月3日與27日扣款，10年差約7萬元；真正拉開差距的是大跌時停扣，20年少逾619萬元。

0050分割後換006208！1張有望變8張 蜜蜂爹提醒：別以為撿便宜

富邦台50（006208）擬於12月18日表決分割，若通過預估1拆8；提醒分割不改變資產價值，投資人仍須審慎評估。

借500萬投資一年存124萬！靠配息繳貸款？年配息率12％藏風險

理財創作者試算借500萬元投入配息資產，搭配每月存5萬元，首年帳面增124.8萬元；但配息可能縮水，投資下跌仍須負擔7年貸款。

AI投資進入選股時代 00410A掌握科技成長新契機

全球AI投資熱潮持續升溫，產業能見度進一步延伸至未來數年。全球最大半導體設備商ASML表示，客戶已開始洽談2029至2030年訂單，反映AI基礎建設需求仍具長期成長動能；台積電最新財報與展望亦優於市場預期，加上台灣出口增速回升、韓國半導體出口大幅成長，顯示全球科技產業景氣維持擴張態勢。 永豐投信表示，儘管短期市場仍可能受到政策、利率及資金流向影響而波動，但企業持續擴大資本支出、AI運算需求成長，以及資料中心建置加速等趨勢並未改變。在輝達（NVIDIA）平台由Blackwell逐步邁向Vera Rubin的過程中，新一代資料中心對高速傳輸、散熱效率、電力管理及先進封裝需求同步提升，可望帶動整體供應鏈持續受惠。 永豐投信指出，AI投資機會已不再侷限於少數權值股，而是逐步擴散至電子材料、光學元件、高速傳輸及散熱等關鍵領域。因此，如何從眾多企業中挑選具競爭優勢與成長潛力的標的，成為投資成敗的重要關鍵。 以00410A永豐台灣科技趨勢主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）為例，投資團隊除聚焦AI核心受惠產業，也積極布局具基本面支撐的潛力股。近期布局的南亞受惠高階電子材料需求提升，高階銅

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。