16檔高股息ETF績效兩樣情！00961十月股價漲3.9％居冠 7檔跌破平盤
高股息ETF的競爭，正在從「比誰配得多」轉向「比誰守得住」！十月台股震盪加劇，也讓高息ETF迎來一場績效驗收。觀察十月除息的16檔高息ETF，儘管部分產品祭出雙位數年化配息率吸引投資人，但月初以來股價表現卻明顯分化，其中7檔陷入負報酬，跌幅最深達10.5%。反觀FT臺灣永續高息（00961），年化配息率約8.2%，十月以來股價逆勢上漲3.9%，居同批ETF之冠，凸顯高息投資不能只看配息數字，選股品質與抗跌能力同樣重要。
攤開十月高息ETF成績單，高配息與股價表現未必成正比。主動中信台灣收益（00406A）年化配息率達16.3%，月初以來股價卻下跌10.5%；群益半導體收益（00927）年化配息率19.9%，股價下跌7.9%；台新AI優息動能（00962）年化配息率19.6%，股價也下跌1.3%。顯示配息率即使接近兩成，仍無法保證投資人在市場修正時免於價格損失。
值得注意的是，配息率並非最高的ETF，反而繳出相對亮眼的股價成績。00961十月以來上漲3.9%，領先群益科技高息成長（00946）的3.1%、元大台灣價值高息（00940）的2.7%，以及富邦特選高股息30（00900）的2.5%。這也反映市場震盪期間，投資人除了關注現金流，更應重視投資組合的獲利品質與價格韌性。
00961的選股特色，在於將股東權益報酬率（ROE）納入重要篩選條件，透過企業獲利效率與股利能力，尋找兼具收益及基本面品質的標的。相較單純追求高殖利率，ROE選股更著重企業運用股東資本創造獲利的能力，避免投資人只因股價下跌、殖利率被動墊高，就誤將高息視為投資價值。
市場人士提醒，ETF配息並非額外創造的報酬，除息後價格也會相應調整，投資成果仍須回歸含息總報酬。尤其在波動加劇的市場環境中，若只看配息率而忽略淨值變化，可能陷入「領到股息、賠掉價差」的迷思。
高股息ETF真正的價值，不只是定期提供現金流，更在於能否兼顧資產長期成長。 十月高息ETF績效分化，讓市場重新思考收益與風險的平衡。00961以約8%的年化配息率，搭配十月以來相對突出的股價表現，為高息投資提供不同思路：與其追求最高配息，不如重視企業獲利品質，讓收益與資本增值有機會並行。
高股息ETF｜10月績效比較
|代號
|ETF名稱
|年化息率
|10月報酬
|00961
|FT臺灣永續高息
|8.2%
|+3.9%
|00900
|富邦特選高股息30
|4.6%
|+2.5%
|00940
|元大台灣價值高息
|5.0%
|+2.7%
|00946
|群益科技高息成長
|4.5%
|+3.1%
|0056
|元大高股息
|11.8%
|+2.8%
|00943
|兆豐電子高息等權
|20.3%
|+2.6%
|00944
|野村趨勢動能高息
|5.9%
|+1.3%
|00936
|台新永續高息中小
|8.9%
|+1.0%
|00730
|富邦臺灣優質高息
|4.4%
|+0.3%
|00962
|台新AI優息動能
|19.6%
|-1.3%
|00984A
|主動安聯台灣高息
|11.7%
|-1.0%
|00401A
|主動摩根台灣鑫收
|10.8%
|-4.9%
|00408A
|主動第一金優股息
|7.6%
|-8.5%
|00927
|群益半導體收益
|19.9%
|-7.9%
|00400A
|主動國泰動能高息
|8.7%
|-8.8%
|00406A
|主動中信台灣收益
|16.3%
|-10.5%
資料期間：2026/10/1－10/27｜報酬為股價表現，不含配息
※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。
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