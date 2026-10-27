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16檔高股息ETF績效兩樣情！00961十月股價漲3.9％居冠 7檔跌破平盤

聯合新聞網／ 綜合報導
16檔高股息ETF十月股價表現分化，00961以3.9%漲幅居冠，另有7檔下跌，凸顯高配息率不等於高報酬。（聯合報系資料照）
16檔高股息ETF十月股價表現分化，00961以3.9%漲幅居冠，另有7檔下跌，凸顯高配息率不等於高報酬。（聯合報系資料照）

高股息ETF的競爭，正在從「比誰配得多」轉向「比誰守得住」！十月台股震盪加劇，也讓高息ETF迎來一場績效驗收。觀察十月除息的16檔高息ETF，儘管部分產品祭出雙位數年化配息率吸引投資人，但月初以來股價表現卻明顯分化，其中7檔陷入負報酬，跌幅最深達10.5%。反觀FT臺灣永續高息（00961），年化配息率約8.2%，十月以來股價逆勢上漲3.9%，居同批ETF之冠，凸顯高息投資不能只看配息數字，選股品質與抗跌能力同樣重要。

攤開十月高息ETF成績單，高配息與股價表現未必成正比。主動中信台灣收益（00406A）年化配息率達16.3%，月初以來股價卻下跌10.5%；群益半導體收益（00927）年化配息率19.9%，股價下跌7.9%；台新AI優息動能（00962）年化配息率19.6%，股價也下跌1.3%。顯示配息率即使接近兩成，仍無法保證投資人在市場修正時免於價格損失。

值得注意的是，配息率並非最高的ETF，反而繳出相對亮眼的股價成績。00961十月以來上漲3.9%，領先群益科技高息成長（00946）的3.1%、元大台灣價值高息（00940）的2.7%，以及富邦特選高股息30（00900）的2.5%。這也反映市場震盪期間，投資人除了關注現金流，更應重視投資組合的獲利品質與價格韌性。

00961的選股特色，在於將股東權益報酬率（ROE）納入重要篩選條件，透過企業獲利效率與股利能力，尋找兼具收益及基本面品質的標的。相較單純追求高殖利率，ROE選股更著重企業運用股東資本創造獲利的能力，避免投資人只因股價下跌、殖利率被動墊高，就誤將高息視為投資價值。

市場人士提醒，ETF配息並非額外創造的報酬，除息後價格也會相應調整，投資成果仍須回歸含息總報酬。尤其在波動加劇的市場環境中，若只看配息率而忽略淨值變化，可能陷入「領到股息、賠掉價差」的迷思。

高股息ETF真正的價值，不只是定期提供現金流，更在於能否兼顧資產長期成長。 十月高息ETF績效分化，讓市場重新思考收益與風險的平衡。00961以約8%的年化配息率，搭配十月以來相對突出的股價表現，為高息投資提供不同思路：與其追求最高配息，不如重視企業獲利品質，讓收益與資本增值有機會並行。

高股息ETF｜10月績效比較

代號ETF名稱年化息率10月報酬
00961FT臺灣永續高息8.2%+3.9%
00900富邦特選高股息304.6%+2.5%
00940元大台灣價值高息5.0%+2.7%
00946群益科技高息成長4.5%+3.1%
0056元大高股息11.8%+2.8%
00943兆豐電子高息等權20.3%+2.6%
00944野村趨勢動能高息5.9%+1.3%
00936台新永續高息中小8.9%+1.0%
00730富邦臺灣優質高息4.4%+0.3%
00962台新AI優息動能19.6%-1.3%
00984A主動安聯台灣高息11.7%-1.0%
00401A主動摩根台灣鑫收10.8%-4.9%
00408A主動第一金優股息7.6%-8.5%
00927群益半導體收益19.9%-7.9%
00400A主動國泰動能高息8.7%-8.8%
00406A主動中信台灣收益16.3%-10.5%

資料期間：2026/10/1－10/27｜報酬為股價表現，不含配息

※免責聲明：內容僅供參考，無任何投資邀約或建議；投資須獨立判斷並自負風險。

00961臺灣ESG永續高息 ETF 00406A主動中信台灣收益 績效 配息 00940元大臺灣價值高息 00946群益科技高息成長 00900富邦特選高股息30 00962台新AI優息動能

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