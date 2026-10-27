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0050「扣款日」選錯10年會少賺多少？股海老牛：真正拉開差距是停扣

聯合新聞網／ 股海老牛
股海老牛回測0050定期定額策略，發現10年不同扣款日報酬差距約1.3%，但遇大跌停扣3個月的策略，最終累積金額比持續扣款少84.7萬元。記者曾吉松／攝影
股海老牛回測0050定期定額策略，發現10年不同扣款日報酬差距約1.3%，但遇大跌停扣3個月的策略，最終累積金額比持續扣款少84.7萬元。記者曾吉松／攝影

每月存1萬元，連續扣款10年，究竟選在每月3號還是27號，會差多少？股海老牛在Instagram分享元大台灣50（0050）定期定額回測結果，發現扣款日造成的報酬差距其實不大，真正拉開差距的反而是「大跌時停扣」

為什麼停扣會輸？

股海老牛指出，投資人常見的想法是：

1.大跌時，價格最便宜

2.一停扣，就少買最多單位

3.等反彈時，少賺最大一段

因此，「停扣，剛好停在最值得買的時候」。

拉長到20年 差距更驚人

根據股海老牛回測，2006年10月至2026年9月，正常每月6日扣款，最終累積2,044.3萬元；若遇到大跌就停扣，最終僅1,424.6萬元，相差619.7萬元、約30.3%

回測期間，正常扣款的最好日期為每月12日，累積2,049.7萬元；最差為每月7日，累積2,042.6萬元。換言之，扣款日不同，20年結果差距很小，但停扣造成的差距卻相當明顯。

真正拉開差距的是停扣

股海老牛進一步設定0050停扣策略：

1.前一個月0050跌超過5%

2.接下來3個月停扣

3.資金放定存，假設年利率1%

以每月投入1萬元、連續10年為例，照常每月6日扣款，最終累積546.2萬元；採取大跌停扣策略，則為461.5萬元，少了84.7萬元、約15.5%，累計停扣24個月

股海老牛指出，問題不是要不要改日子，而是跌時能不能照扣。

常見扣法比一比

0050定期定額｜10年回測

每月1萬元｜總投入120萬元｜含息

扣款方式累積金額
每月6日546.2萬元
每天平均543.9萬元
每月16日543.0萬元
每月26日542.0萬元

2016/10－2026/09

股海老牛表示，選6號還是26號，差距其實不大，固定規律扣，比猜低點更重要。

0050扣款日真的重要嗎？

股海老牛另外比較每月3日與27日扣款，10年結果分別為：

每月3日扣：548.3萬元（最高）

每月27日扣：541.3萬元（最低）

差距：約7萬元，報酬差約1.3%

同樣總投入120萬元，平均一年差不到7,000元。

股海老牛認為，定期定額的優勢，就是跌時買更多、漲時一起放大。真正重要的不是扣款日期，而是市場大跌時，能不能持續投入。

「定期定額，重點不是日期，是紀律。」

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◎本文獲 股海老牛 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。

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