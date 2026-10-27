0050「扣款日」選錯10年會少賺多少？股海老牛：真正拉開差距是停扣
每月存1萬元，連續扣款10年，究竟選在每月3號還是27號，會差多少？股海老牛在Instagram分享元大台灣50（0050）定期定額回測結果，發現扣款日造成的報酬差距其實不大，真正拉開差距的反而是「大跌時停扣」。
為什麼停扣會輸？
股海老牛指出，投資人常見的想法是：
1.大跌時，價格最便宜
2.一停扣，就少買最多單位
3.等反彈時，少賺最大一段
因此，「停扣，剛好停在最值得買的時候」。
拉長到20年 差距更驚人
根據股海老牛回測，2006年10月至2026年9月，正常每月6日扣款，最終累積2,044.3萬元；若遇到大跌就停扣，最終僅1,424.6萬元，相差619.7萬元、約30.3%。
回測期間，正常扣款的最好日期為每月12日，累積2,049.7萬元；最差為每月7日，累積2,042.6萬元。換言之，扣款日不同，20年結果差距很小，但停扣造成的差距卻相當明顯。
真正拉開差距的是停扣
股海老牛進一步設定0050停扣策略：
1.前一個月0050跌超過5%
2.接下來3個月停扣
3.資金放定存，假設年利率1%
以每月投入1萬元、連續10年為例，照常每月6日扣款，最終累積546.2萬元；採取大跌停扣策略，則為461.5萬元，少了84.7萬元、約15.5%，累計停扣24個月。
股海老牛指出，問題不是要不要改日子，而是跌時能不能照扣。
常見扣法比一比
0050定期定額｜10年回測
每月1萬元｜總投入120萬元｜含息
|扣款方式
|累積金額
|每月6日
|546.2萬元
|每天平均
|543.9萬元
|每月16日
|543.0萬元
|每月26日
|542.0萬元
2016/10－2026/09
股海老牛表示，選6號還是26號，差距其實不大，固定規律扣，比猜低點更重要。
0050扣款日真的重要嗎？
股海老牛另外比較每月3日與27日扣款，10年結果分別為：
每月3日扣：548.3萬元（最高）
每月27日扣：541.3萬元（最低）
差距：約7萬元，報酬差約1.3%
同樣總投入120萬元，平均一年差不到7,000元。
股海老牛認為，定期定額的優勢，就是跌時買更多、漲時一起放大。真正重要的不是扣款日期，而是市場大跌時，能不能持續投入。
「定期定額，重點不是日期，是紀律。」
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