0050「扣款日」選錯10年會少賺多少？股海老牛：真正拉開差距是停扣

全球AI投資熱潮持續升溫，產業能見度進一步延伸至未來數年。全球最大半導體設備商ASML表示，客戶已開始洽談2029至2030年訂單，反映AI基礎建設需求仍具長期成長動能；台積電最新財報與展望亦優於市場預期，加上台灣出口增速回升、韓國半導體出口大幅成長，顯示全球科技產業景氣維持擴張態勢。 永豐投信表示，儘管短期市場仍可能受到政策、利率及資金流向影響而波動，但企業持續擴大資本支出、AI運算需求成長，以及資料中心建置加速等趨勢並未改變。在輝達（NVIDIA）平台由Blackwell逐步邁向Vera Rubin的過程中，新一代資料中心對高速傳輸、散熱效率、電力管理及先進封裝需求同步提升，可望帶動整體供應鏈持續受惠。 永豐投信指出，AI投資機會已不再侷限於少數權值股，而是逐步擴散至電子材料、光學元件、高速傳輸及散熱等關鍵領域。因此，如何從眾多企業中挑選具競爭優勢與成長潛力的標的，成為投資成敗的重要關鍵。 以00410A永豐台灣科技趨勢主動式ETF（本基金之配息來源可能為收益平準金）為例，投資團隊除聚焦AI核心受惠產業，也積極布局具基本面支撐的潛力股。近期布局的南亞受惠高階電子材料需求提升，高階銅

2026-10-27 14:00