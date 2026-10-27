借500萬投資一年存124萬！靠配息繳貸款？年配息率12％藏風險

借錢投資，真的能讓存錢速度變快嗎？近日一名理財創作者在Instagram分享「以息養貸」策略，主張借款500萬元投入配息型資產，搭配每月固定儲蓄，試算第一年可累積約124.8萬元。不過，這套方法看似誘人，背後卻有不少風險。

據試算，借款500萬元、年利率3.2%、分7年還清，每月須還約6.65萬元。若投資每月能領取5萬元配息，只需從薪水補足約1.65萬元，再加上原本每月存下的5萬元，第一年儲蓄與償還本金合計約124.8萬元。

借500萬投資｜試算 貸款條件 3.2%／7年 每月還款 6.65萬元 假設配息 5萬元／月 每月自付 1.65萬元 首年儲蓄＋還本 約124.8萬元 配息縮水｜還款壓力 配息剩3萬 自付3.65萬 配息歸零 自付6.65萬

但「還本金不等於投資獲利」。雖然還款能減少負債，投資本金卻可能隨市場下跌。尤其每月領取5萬元，相當於年配息率12%，不代表實際報酬率也有12%，更不能保證本金不縮水。

此外，配息可能減少，貸款卻得照繳。若配息從5萬元降至3萬元，每月自付金額就會增加至3.65萬元；若完全沒有配息，6.65萬元都得自行負擔，甚至可能被迫賣股還款。

借款投資雖能提前投入大筆資金，卻也放大風險。與其只看一年能累積多少資產，更該先確認自己能否承受市場下跌與長期還款壓力。

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