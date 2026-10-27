0050分割後換006208！1張有望變8張 蜜蜂爹提醒：別以為撿便宜

富邦投信於10月22日公告，旗下富邦台50（006208）將於12月18日召開受益人會議，決議是否啟動基金分割，以進一步降低投資門檻並吸引更多投資人參與。理財粉專「蜜蜂爹」整理006208分割注意事項，提醒投資人，這次分割尚未正式通過，須經12月18日受益人會議表決通過，才能進行後續分割作業。

根據富邦投信公告，若分割案順利通過，006208將以受益人會議通過當日的基金淨值為基準，採分割後不低於30元的最大整數倍數進行分割。以10月22日收盤價244.85元試算，預估將採1拆8的方式進行，但最終倍數仍以正式公告為準。

蜜蜂爹指出，股票分割不是特價出清，分割前後的價值是一樣的。假設原本持有1張006208，價值24萬元，採1拆8後，每股價格會從240元降至30元，原本持有1張（1,000股）的投資人，也會變成持有8張（8,000股），但總資產價值仍是24萬元，不會因為分割而改變。

至於006208分割案時程，預計11月19日為停止過戶日開始，11月26日前寄發開會通知書予受益人，11月27日為電子投票開始日，12月15日為收受表決票最後日，12月18日召開受益人會議並公告開會結果。持有006208的投資人，可以透過「集保e手掌握」或券商App連結電子投票平台參與表決，電子投票期間為11月27日至12月15日。若採書面投票，表決票須於12月15日下午4時30分前送達，並非以郵戳為準。

蜜蜂爹表示，持有006208的朋友真的等好久了，畢竟0050先前完成分割後，話題不斷，定期定額人數也持續攀升，反觀006208遲遲沒有動靜，讓不少投資人一直敲碗，現在終於等到富邦投信宣布分割計畫。雖然分割不會改變原本持有的資產價值，但降低買進1張的門檻後，確實有機會吸引更多投資人參與，進一步提升市場流動性與交易活絡度。

另外，006208截至10月6日，基金規模已達約4,963億元，距離5,000億元只差一步。若未來突破門檻，超過5,000億元的部分，經理費率將從0.10%降至0.08%，對長期持有的投資人來說也是好消息。

蜜蜂爹最後提醒，ETF分割後價格變低，不代表真的變便宜。投資前還是要了解ETF追蹤什麼指數、持有哪些成分股，以及適不適合自己長期持有。畢竟投資是長期累積的過程，找到適合自己的標的，才能讓存股之路走得更穩。

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